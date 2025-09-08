«Мы ещё пожалеем»: теперь покупают тройной одеколон вместо алкоголя?

Клементьев отметил, что репрессивные методы снижения потребления алкоголя неэффективны и могут вызвать неожиданные последствия. «В ближайшее время нагрузка на больницы из-за случаев отравлений значительно возрастёт», — предупредил депутат. По его словам, люди начнут искать запрещённые альтернативы — употреблять то, что нельзя, экспериментировать с нелегальным алкоголем или другими опасными средствами. «Всё равно, если человек захочет, он напьётся», — заявил он.

«Самое страшное, что это затронет и молодых людей, потому что сегодня, хотя мы и не хотим об этом говорить, но употребление нелегальных наркотиков среди молодёжи — ненормально высокое. Этот товар, извините, но гораздо дешевле, чем алкоголь».

Он напомнил, что одним из прежних целей было формирование культуры потребления алкоголя, пытаясь приучать людей к более лёгким напиткам, например, вину, а не к крепкому спиртному. «Все говорили — употребление алкоголя это культура. Нужно было работать не через запреты, а через культуру».

«Мы об этом шаге ещё пожалеем», — сказал Клементьев об ограничениях, выразив уверенность, что репрессивными методами алкоголизм не победить.

"Как сказал солдат Швейк: Правительство, которое начнёт ограничивать пиво (или алкоголь), долго не продержится. Достижение правительства Силини — не в снижении продаж алкоголя, а в стимулировании продажи нелегального алкоголя и росте продаж тройного одеколона" - прокомментировал ситуацию депутат Сейма Айнар Шлесерс (LPV), приложив фотографию, сделанную в одном из латвийских магазинов.