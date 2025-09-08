Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мы ещё пожалеем»: теперь покупают тройной одеколон вместо алкоголя?

Редакция PRESS 8 сентября, 2025 20:19

Выбор редакции 0 комментариев

Вместе с ограничениями на торговлю алкоголем в Латвии растёт спрос на дешёвые одеколоны. Этот вопрос обсуждался в эфире передачи TV24 «Preses klubs», в которой участвовали гости, среди них — Андрей Клементьев, заместитель руководителя фракции "Латвия на первом месте" (LPV) в Рижской думе и депутат самоуправления. Он подчеркнул, что об этом шаге с ограничениями ещё придётся пожалеть.

Клементьев отметил, что репрессивные методы снижения потребления алкоголя неэффективны и могут вызвать неожиданные последствия. «В ближайшее время нагрузка на больницы из-за случаев отравлений значительно возрастёт», — предупредил депутат. По его словам, люди начнут искать запрещённые альтернативы — употреблять то, что нельзя, экспериментировать с нелегальным алкоголем или другими опасными средствами. «Всё равно, если человек захочет, он напьётся», — заявил он.

«Самое страшное, что это затронет и молодых людей, потому что сегодня, хотя мы и не хотим об этом говорить, но употребление нелегальных наркотиков среди молодёжи — ненормально высокое. Этот товар, извините, но гораздо дешевле, чем алкоголь».

Он напомнил, что одним из прежних целей было формирование культуры потребления алкоголя, пытаясь приучать людей к более лёгким напиткам, например, вину, а не к крепкому спиртному. «Все говорили — употребление алкоголя это культура. Нужно было работать не через запреты, а через культуру».

«Мы об этом шаге ещё пожалеем», — сказал Клементьев об ограничениях, выразив уверенность, что репрессивными методами алкоголизм не победить.

"Как сказал солдат Швейк: Правительство, которое начнёт ограничивать пиво (или алкоголь), долго не продержится. Достижение правительства Силини — не в снижении продаж алкоголя, а в стимулировании продажи нелегального алкоголя и росте продаж тройного одеколона" - прокомментировал ситуацию депутат Сейма Айнар Шлесерс (LPV), приложив фотографию, сделанную в одном из латвийских магазинов.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

