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«Мы были бы парализованы»: машины неотложки с пациентами стоят в очереди у больницы по два-три часа

© Lsm.lv 5 марта, 2025 10:50

Латышские СМИ 0 комментариев

Два или даже три часа — столько времени машины Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) проводят с пациентами, доставленными в Клиническую университетскую больницу имени Пауля Страдиня (PSKUS). NMPD работает в кризисном режиме из-за большого наплыва пациентов. Руководство NMPD и Министерство здравоохранения (VM) называют ситуацию недопустимой. Вступая в должность, новое руководство PSKUS обещало решить эту проблему, но пока безрезультатно.

В отдельных случаях ожидание приема затягивается. Однако если жизни пациента угрожает опасность, его принимают в больницу немедленно. Латвийское телевидение зафиксировало, что у PSKUS стояли несколько машин NMPD с пациентами внутри. В тот момент в больницу уже были приняты 92 пациента, и мест больше не было. Даже помещения больницы были переполнены.

Руководитель Центра неотложной медицины PSKUS Роберт Фурманис отметил:
"Мы много говорили об этом. Население стареет. Пространства не увеличиваются. Количество пациентов растет. Болезни становятся все тяжелее."

Руководитель NMPD Лиене Ципуле заявила, что сложившаяся ситуация недопустима:
"Если из-за пациентов с вирусными инфекциями, появившихся за один день, скорая помощь оказывается заблокированной, это говорит о системных проблемах. А возможности и готовность учреждения, особенно в чрезвычайных ситуациях, зависят от его руководства."

Министерство здравоохранения также признало, что ситуация недопустима. Государственный секретарь VM Агнесе Валюлиене отметила, что пока не будет построен новый корпус PSKUS, больница будет испытывать нехватку помещений.

"Сама больница должна пересмотреть потоки пациентов, чтобы они не скапливались в одном месте. Такая ситуация не должна повторяться. И решения необходимо искать быстрее, чем будет построен корпус A2," — подчеркнула Валюлиене.

Член правления PSKUS по вопросам лечения Даце Жентиня считает наиболее реальным решением перенаправление пациентов в другие больницы, если там можно оказать необходимую помощь, например, в Бауску, Елгаву или Юрмалу.

"Больница вместе с Министерством здравоохранения может искать способы сотрудничества с больницами за пределами Риги, чтобы они могли принимать часть пациентов, не нуждающихся в лечении в университетской больнице. В стационар мы принимаем 12–15% пациентов, которые приходят сами, и этот поток очень большой. А среди пациентов, доставленных машинами NMPD, мы госпитализируем в среднем 45%," — пояснила Жентиня.

В понедельник в очереди на прием ожидали 13 бригад NMPD, одна из которых прождала целых три часа. Такие заторы регулярно случаются в PSKUS, но также бывают и в других местах. Участники процесса пришли к выводу, что эта кризисная ситуация является особенно жестким уроком того, что могло бы произойти в условиях реального кризиса. Руководитель Центра неотложной медицины PSKUS Фурманис сделал лаконичный вывод:
"Мы были бы парализованы".

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