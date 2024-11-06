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Муцениеце и Прилучный делят сына: бабушка подключилась

СтарХит 6 ноября, 2024 15:14

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Скандал вокруг Павла Прилучного и Агаты Муцениеце не утихает. Если раньше экс-супруги судились за алименты, то теперь публично решают, с кем будет жить сын Тимофей.

Дело Муцениеце и Прилучного с каждым днем обрастает новыми подробностями, а бывшие возлюбленные то и дело дают повод для обсуждений громкими высказываниями. Сейчас идет судебный процесс, в ходе которого решится, с кем будет жить 11-летний сын актеров Тимофей.

На последнем заседании судья постановил, что мальчик останется с матерью на период рассмотрения дела. Однако Агата уверяет: Прилучный сына возвращать не спешит.

«Ох, ребят, вы видели что сказала адвокат Оксана? Что Тимофей дома с мамой… Так вот, Тимошки дома нет, не приезжал с августа! Никакие решения суда не берутся во внимание, да что там решения суда, даже погулять вместе не можем…» — жалуется на экс-супруга Муцениеце.

На фоне скандала между актерами мнение высказала и мать Прилучного. В соцсетях женщина оставила многозначительное послание, в котором не упомянула имен, но намекнула на ситуацию с тяжбой.

«Люди пропитаны злобой, ненавистью и завистью. И я сомневаюсь, что все это от хорошей жизни. Человек, который счастлив, никогда не будет желать кому-то зла, распространять нелепые слухи и пытаться кого-то рассорить. Так делают только больные люди, и больны они, к сожалению, душой и сердцем!» — заявила Любовь Прилучная.

Сам актер утверждает, что действует исключительно в интересах Тимофея. «Я брал его с собой на съемки, в театр, на спорт. Это естественно, потому что у нас с ним общие мужские интересы. Более года назад сын захотел жить со мной. И когда он озвучил свое желание, мы начали обсуждать это с его мамой. Агата согласилась, но юридически оформлять переезд сына ко мне категорически отказалась. А после того, как подала иск об алиментах, и вовсе изменила решение, но ребенку ничего не объяснила, Тимофей до сих пор пребывает в недоумении», — делился актер.

Звезда экрана добавляет: «Он очень расстроен и не может понять, почему нужно пройти такой долгий и сложный путь, чтобы остаться жить с тем, с кем он хочет. Почему недостаточно его мнения и желания».

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