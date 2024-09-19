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Можно ли заставить родителей вакцинировать детей? Смерть малыша от дифтерии, возможно, поменяет закон

Редакция PRESS 19 сентября, 2024 08:13

Новости Латвии 0 комментариев

Несколько сотен детей и около половины взрослого населения Латвии, не получивших прививку от дифтерии, могут оказаться в потенциально опасной ситуации. В прошлом году более пятисот детей не получили вакцину от дифтерии в возрасте двух месяцев, а полторы тысячи не получили ее вовремя, пишет портал nra.lv.

Дискуссия о вакцинации против дифтерии, к сожалению, не нова, и на первый план ее вывела трагическая смерть маленького мальчика в детской больнице. В этом году от болезней, против которых существуют прививки, в больнице скончались двое непривитых детей - один от коклюша, второй – от дифтерии.

И хотя вакцина от дифтерии была изобретена в прошлом веке, в Латвии от этой болезни продолжают гибнуть дети. Один смертельный случай был зафиксирован в 2003 году, два в 2005, один в 2006, но медики говорят, что такого тяжелого пациента, как госпитализированный 5 сентября мальчик у них не было почти 20 лет.

Врачи призывают всё население страны проверить наличие у себя вакцинации от дифтерии.

«Если нет, это следует сделать немедленно, а при появлении первых симптомов дифтерии следует немедленно обратиться к врачу, изолировать и проверить всех контактных лиц», - говорит Даце Завадска, педиатр-инфекционист и руководитель Центра семейной вакцинации в Детской больнице.

У невакцинированных людей дифтерия может вызвать серьезные опасные для жизни осложнения, включая обструкцию дыхательных путей, повреждение сердечной мышцы и нервов.

Первые признаки дифтерии - затрудненное глотание и дыхание; позже может появиться боль в горле.

Это инфекционное заболевание характеризуется образованием пленок на слизистых оболочках и коже, а также токсическим поражением сердечной мышцы, нервной системы, почек и других органов и тяжелым общим отравлением организма.

Предусматривает ли закон обязательную вакцинацию?

Во многих странах Европы вакцинация от основных видов смертельных инфекций – обязательна. В Латвии пока нет. Но министр здравоохранения после смерти мальчика созвал заседание Совета по иммунизации, результатом которого может стать изменение закона.

Как отмечает омбудсмен, хотя вакцинация против некоторых заболеваний является обязательной для детей, родители имеют право отказаться от вакцинации. В таком случае врач обязан объяснить важность вакцинации. Если родитель ребенка не передумал отказываться от вакцинации, врач должен оформить обоснованный отказ в письменном виде.

«Отказ от вакцинации ребенка не является противоправным действием или бездействием, за которое законом предусмотрена ответственность, но обеспечить обязательность вакцинации можно и другим способом - получив разрешение сиротского суда на вакцинацию ребенка вместо согласия родителей», - отмечает омбудсмен.

В случаях, когда врач считает, что вакцинация отвечает интересам ребенка, но родители не согласны, врач должен подать мотивированное заявление в сиротский суд, который может дать согласие вместо родителей».

Данных о том, поступал ли так какой-либо врач, не имеется.

Вакцинируются меньше

В период с 2007 по 2023 год в Латвии было зарегистрировано 122 случая заболевания дифтерией, из которых десять случаев, или 8,2 %, закончились смертью.

Данные Центра профилактики и контроля заболеваний показывают, что охват детей прививками от дифтерии снизился в некоторых возрастных группах с 2020 года. В 2023 году 96 % детей были привиты от дифтерии в возрасте двух месяцев (когда ребенок должен получить первую дозу), и только 92 % были ревакцинированы в возрасте семи лет, когда должна быть получена следующая доза. Еще меньше детей были привиты в 14 лет, когда должна быть сделана последняя прививка. В дальнейшем вакцинация против дифтерии должна проводиться каждые десять лет.

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