Можно ли вернуть долг, если не был заключен общепринятый договор займа?

Как вернуть одолженные деньги, если должник уклоняется от возврата долга и не был заключен общепринятый договор займа

Я одолжил мужу коллеги тысячу евро на покупку автомобиля. Обещал вернуть в течение двух месяцев, но прошло уже полгода, а долг все еще не возвращен. Избегает встреч и больше не отвечает на звонки и сообщения. Договор займа не составлялся, мы написали и подписали на листе взаимное обоюдное соглашение о сумме займа и дате возврата. Каковы реальные шансы вернуть такой долг?

Взыскать такой долг вполне реально, особенно если это муж коллеги и известно, что он где-то работает, владеет недвижимостью или уже упомянутым автомобилем. Такая процедура сравнительно легка, быстра и не требует существенных затрат, поскольку для подачи заявления в суд не требуются юридические знания.

Основания для обращения за взысканием

Тот факт, что не был заключен договор займа, не имеет значения, поскольку статья 1511 Гражданского закона (далее – Закон) предусматривает, что договором в самом широком смысле является любое взаимное соглашение между несколькими лицами об установлении, изменении или прекращении каких-либо правоотношений. Договор в принятом здесь более узком смысле представляет собой взаимное волеизъявление, основанное на соглашении между лицами, с целью установления обязательственных прав.

Статья 1587 Закона устанавливает, что законно заключенный договор обязывает стороны исполнить обещанное, и ни особая обременительность сделки, ни также возникшие впоследствии трудности по ее исполнению не дают права одной стороне отступить от договора, хоть и возмещая другой стороне убытки.

В свою очередь, статья 1590 Закона предусматривает, что каждая сторона обладает по отношению к другой правом требования об исполнении договора, и это право переходит также к их наследникам. Исключением являются случаи, когда обязательство по договору ограничено личностью стороны или когда предметом договора является такое действие, при котором значение имеют особые личные способности и отношения самого обязанного.

Где найти бланк для оформления искового заявления

На портале https://likumi.lv необходимо найти Правила Кабинета министров № 305 от 29 мая 2018 года, в приложении 1 которых размещена готовая форма искового заявления о взыскании денег в упрощенном порядке.

Однако перед оформлением искового заявления я рекомендую направить должнику предупреждение с указанием даты, до которой денежные средства должны быть вам возвращены и каким способом, поскольку срок погашения долга наступил, указав также, что в противном случае вы обратитесь в суд.

Порядок заполнения искового заявления

Вышеупомянутое заявление можно подать в суд во всех случаях, когда задолженность как физических, так и юридических лиц не превышает 2500 евро.

Все пустые поля должны быть заполнены соответствующим образом. Особо следует обратить внимание на обстоятельства, обосновывающие претензию, и на доказательства, где в хронологическом порядке необходимо изложить когда, где, при каких обстоятельствах были одолжены денежные средства, упомянув взаимное соглашение (копию данного соглашения необходимо приложить в качестве доказательства) с указанием способа выдачи денежных средств в долг – наличными или перечислением (если перечислением, то необходимо приложить распечатку из банка).

Далее следует изложить содержание договора, т.е. к какому сроку деньги должны были быть возвращены и в какой форме – наличными или перечислением. Затем следует констатировать, что деньги не были возвращены в указанный срок.

Следует также указать, какие действия были предприняты с того дня, когда долг должен был быть возвращен, до дня подачи заявления в суд – встречи, звонки, сообщения, электронные письма. Если переписка сохранилась, то ее тоже следует приобщить в качестве доказательства, так как она подтверждает, что общение имело место. Вам также следует приложить отправленное вами предупреждение об обращении в суд, так как оно доказывает, что вы использовали все возможности для самостоятельного взыскания долга.

О судебных расходах

В заявлении необходимо указать номер счета, на который следует зачислить долг, а также то, что помимо основного долга вы просите суд взыскать с должника судебные издержки.

Затем вам необходимо оплатить государственную пошлину. Подробности и сумму можно узнать на сайте: https://www.tiesas.lv.

Заявление необходимо подписать, приложить к нему заверенные копии всех доказательств, документ, подтверждающий уплату госпошлины, и подать в районный суд по месту жительства должника.