Отдельное имущество супругов

В описанной ситуации также важно учитывать, что принятие наследства во время брака само по себе не делает это имущество совместной собственностью супругов. Согласно статье 89 закона, каждый супруг сохраняет отдельное имущество, которое принадлежало ему до брака, а также имущество, полученное им в качестве отдельного имущества во время брака.

Статья 91 закона указывает, что отдельным имуществом супруга является, в частности, имущество, полученное им безвозмездно (например по наследству).