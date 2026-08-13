Отказаться от наследства именно в пользу другого лица, например своего сына, по законодательству Латвии нельзя. Наследник вправе принять наследство или отказаться от него, но не может при отказе указать конкретное лицо, которому должна перейти его доля.
Об общем порядке наследования
Согласно статье 404 Гражданского закона (далее – закон), наследники призываются к наследованию в установленном законом порядке. Если наследник отпадает, в том числе вследствие отказа от наследства, применяются правила статьи 406 закона о переходе наследства к другим лицам, имеющим право наследовать. Поэтому отказ от наследства не является способом передать имущество выбранному лицу.
Отдельное имущество супругов
В описанной ситуации также важно учитывать, что принятие наследства во время брака само по себе не делает это имущество совместной собственностью супругов. Согласно статье 89 закона, каждый супруг сохраняет отдельное имущество, которое принадлежало ему до брака, а также имущество, полученное им в качестве отдельного имущества во время брака.
Статья 91 закона указывает, что отдельным имуществом супруга является, в частности, имущество, полученное им безвозмездно (например по наследству).
Следовательно, дом и денежные средства, полученные вами по наследству, будут являться вашей отдельной собственностью, даже если оформление наследства произойдет уже после заключения вами нового брака, если только между вами с супругой не будет заключен брачный договор, по которому это имущество будет считаться общим.
После принятия наследства вы как собственник сможете распорядиться этим имуществом, в том числе подарить его своему совершеннолетнему сыну. И поскольку речь идет об отдельном имуществе супруга, согласие супруги на распоряжение таким имуществом не требуется.
Как закрепить статус недвижимости
Обращаем внимание, что, согласно части второй статьи 91 закона, факт принадлежности недвижимого имущества одному из супругов в качестве его отдельного имущества должен быть отражен в Земельной книге.
Поскольку после принятия наследства вам необходимо будет зарегистрировать полученный по наследству дом на свое имя, при оформлении наследственных прав у нотариуса можно сразу подготовить и подписать соответствующее прошение в Земельную книгу, указав, что приобретенная вами в порядке наследования недвижимость является вашей отдельной собственностью. Это позволит документально закрепить статус имущества как отдельного имущества супруга.
Заключение
Таким образом, в вашей ситуации отказ от наследства не дает того результата, которого вы хотите. Более подходящий путь — принять наследство, оформить право собственности, а затем при желании передать имущество сыну путем дарения.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.