Можно будет получить консульские услуги: посольство Латвии в Израиле возобновляет работу

Ранее в течение нескольких дней посольство не предоставляло консульские услуги, а все записи были отменены в связи с чрезвычайным положением и закрытием государственных учреждений в Израиле.

Как уже сообщалось, 13 июня Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям. В ответ Иран выпустил ракеты по израильской территории. С тех пор между странами продолжались взаимные атаки.

В воскресенье, 22 июня, в конфликт вмешались США, нанеся удары по трём иранским ядерным объектам — в Фордо, Исфахане и Натанзе. Вечером в понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль достигли соглашения о «полном и окончательном» прекращении огня.

Государственное телевидение Ирана утром во вторник подтвердило, что прекращение огня вступило в силу. Позже во вторник также и правительство Израиля подтвердило, что согласилось на взаимное прекращение огня по инициативе Трампа.