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Может вас ждет наследство? Пенсионные накопления тысячи умерших латвийцев остались невостребованными

Редакция PRESS 3 сентября, 2024 18:10

Новости Латвии 0 комментариев

С 2020 года каждый участник второго пенсионного уровня, которому еще не назначена пенсия по старости, имеет право выбирать, как Агентство государственного социального страхования (VSAA) будет распоряжаться его накопленным пенсионным капиталом 2-го уровня, если он умрет до наступления старости, напоминают в Агентстве.

Одной из возможностей является передача накопленного капитала в наследство в порядке, установленном Гражданским законом. Почти 80% из тех, кто заявил о своем выборе VSAA, отметили именно этот вариант. Наследникам необходимо подать заявление на получение права на наследуемую накопительную пенсию, обратившись к нотариусу, при этом человек, который оставляет свою пенсию в наследство, должен сообщить о своем завещании близким.

VSAA обращает внимание на то, что наследники не проявили интереса к накоплениям, завещанным более чем тысячи умерших участников второго пенсионного уровня - это те, кто умер в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года. Во всех этих случаях пенсионный капитал второго уровня, оставшийся в наследстве, превышает 43,75 евро – эта сумма не передается по наследству и зачисляется в специальный государственный пенсионный бюджет.

Что делать возможным наследникам?

Если наследникам не сообщено о завещании умершего и дело о наследстве не планируется открывать у нотариуса, VSAA все же рекомендует выяснить, не оставил ли умерший в наследство пенсионный капитал второго уровня. Это применимо, если умерший:

  • родился после 2 июля 1951 года;
  • был участником второго пенсионного уровня;
  • умер после 1 января 2020 года, и на день смерти пенсия по старости не была назначена.

Удостовериться в капитале второго пенсионного уровня, завещанной по наследству умершего, можно, обратившись в VSAA по телефону 64507020, написав электронное письмо на адрес konsultatilias@vsaa.gov.lv или обратившись лично в любой центр обслуживания клиентов VSAA.

На наследственные пенсии наследники долей второго уровня могут претендовать в течение 10 лет со дня смерти умершего. Ознакомиться с условиями получения наследственных накоплений можно в разделе «второй пенсионный уровень» (“pensiju 2.līmenis”) на сайте VSAA.

Пока наследники не обратились или не прошло 10 лет со дня смерти участника второго пенсионного уровня, накопленным капиталом умершего продолжает управлять выбранный им управляющий. Если наследники не обратятся в течение 10 лет, капитал, накопленный во втором пенсионном уровне умершего, будет переведен в специальный пенсионный бюджет.

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