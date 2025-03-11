Может противоречить конституции: в Эстонии предлагается полностью отменить налог на автомобили

Об этом BNS сообщила пресс-служба Центристской партии. «В изменившейся политической ситуации значительно выросло число депутатов, поддерживающих отмену автоналога. У парламента есть возможность оперативно заняться этим вопросом», – заявил Коробейник после заседания во вторник финансовой комиссии, на котором канцлер права Юлле Мадизе представила предложения по приведению налога на автомобили в соответствие с конституцией, чтобы помочь многодетным семьям и людям с особыми потребностями.

На заседании комиссии канцлер права отметила, что в нынешней ситуации появилось много многодетных семей и людей с инвалидностью, которые не могут позволить себе уплату налога на автомобили. Мадизе порекомендовала таким людям обращаться в суд, поскольку окончательное решение о конституционности налога на автомобили остается за Государственным судом.

По словам Коробейника, фракция Центристской партии внесла несколько поправок, освобождающих многодетные семьи и инвалидов от уплаты налога, однако коалиция во главе с Партией реформ отклонила эти поправки. «Ещё прошлым летом Центристская партия обращала внимание на возможное противоречие налога на автомобили конституции. Тогда ни президент, ни канцлер права не приняли нашу позицию во внимание, но я рад, что теперь канцлер права пришла к такому же выводу, что и мы», – заявил Коробейник.

Он добавил, что при поддержке Центристской партии в суд уже поданы два иска, призванные создать прецедент, который позволит любому автовладельцу оспорить автоналог. «Согласно конституции, многодетные семьи и люди с особыми потребностями находятся под особым попечением государства и местных самоуправлений, однако в случае с налогом на автомобили для них не предусмотрено никаких исключений. Для многих людей, особенно семей, проживающих в сельской местности, а также для инвалидов, автомобиль жизненно необходим, однако уплата налога может оказаться для них непосильной. Административный суд принял оба иска к рассмотрению, и в свете заключения канцлера права шансы на победу выросли», – подчеркнул Коробейник.

Коробейник предложил поддержать позицию канцлера юстиции, однако председатель комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ) отказалась выносить этот вопрос на голосование.