«Может, наконец, начнете думать…» Слова Силини снова вызвали недоумение в обществе

Силиня написала: "Думаю о психологической поддержке спортсменов. Я на связи с Андой Чакшей и подкомиссией по спорту в Сейме. Вместе с спортивными организациями мы создадим услуги, которые помогут спортсменам. Это необходимо им как в повседневной жизни, так и в тот момент, когда их карьера переживает трудные времена."

Элита Вейдемане отмечает, что в стране есть более серьезные проблемы: "Может, наконец, начнете думать о демографической ситуации, потому что она действительно катится в пропасть. Страна вымирает, а вам, наверное, всё равно, правда?"

Бывший футболист Каспарс Горкшс: "Как бывшему профессиональному спортсмену мне не нравится видеть пустые заявления, когда речь идет о спортсменах. Текст самого сообщения свидетельствует о недостатке понимания в обозначенной теме (которая не новая), а также текущие изменения в политике отрасли игнорируют всё, что касается благосостояния спортсменов."

Эрик Стендзениекс ироничен: "Это так, для юмора", — добавил он.

Другие комментаторы также довольно резко высказываются: "Не могу дождаться того момента, когда вы наконец перестанете всем помогать... Разве так трудно понять, что ваша 'помощь' довела нас до банкротства и уничтожения Латвии? Перестаньте изображать Деда Мороза и тратить наши деньги!"