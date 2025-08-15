«Моя цель — посадить Путина за стол переговоров, а не торговаться от имени Украины»: Трамп об «обмене территориями»

Американский президент предупредил, что в случае отсутствия прогресса по мирному урегулированию введёт «очень серьёзные» санкции против России. «Я делаю это не ради себя, а чтобы спасти жизни», — заявил Трамп.

По его словам, Путин ошибочно считает, что атаки на Украину укрепляют его позиции на переговорах, тогда как на самом деле это ослабляет Россию. «Я поговорю с ним об этом», — добавил Трамп.

Лидер США уточнил, что на встрече также может обсуждаться обмен территориями, однако решение останется за Киевом. «Моя цель — посадить Путина за стол переговоров, а не торговаться от имени Украины», — сказал он.

Накануне Трамп пригрозил Москве «очень серьёзными последствиями» в случае отказа от прекращения огня. В случае успеха переговоров он намерен организовать трёхсторонний саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского уже на следующей неделе.

Источники Reuters, близкие к Кремлю, заявили, что встреча в Аляске вряд ли завершится безрезультатно, так как стороны могли заранее найти точки соприкосновения. При этом Россия находится под сильным санкционным давлением.

За день до саммита Путин допустил возможность заключения нового договора о контроле над ядерным оружием. Действующий СНВ-3 истекает в феврале 2026 года.

По данным The Telegraph, Трамп может предложить Путину доступ к добыче редкоземельных металлов и других ресурсов на Аляске, а также снятие запрета на экспорт запчастей для гражданской авиации — в обмен на прекращение войны.