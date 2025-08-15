Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Моя цель — посадить Путина за стол переговоров, а не торговаться от имени Украины»: Трамп об «обмене территориями»

Редакция PRESS 15 августа, 2025 18:05

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен вести переговоры о деловых отношениях с Россией до завершения войны в Украине. Отвечая на вопросы о перспективах торговых соглашений после встречи с Владимиром Путиным, запланированной на 15 августа в Аляске, Трамп отметил, что российский лидер «хочет кусок» американской экономики и прибыл с деловой делегацией. «Мне это нравится, но до окончания войны никакого бизнеса не будет», — подчеркнул он.

Американский президент предупредил, что в случае отсутствия прогресса по мирному урегулированию введёт «очень серьёзные» санкции против России. «Я делаю это не ради себя, а чтобы спасти жизни», — заявил Трамп.

По его словам, Путин ошибочно считает, что атаки на Украину укрепляют его позиции на переговорах, тогда как на самом деле это ослабляет Россию. «Я поговорю с ним об этом», — добавил Трамп.

Лидер США уточнил, что на встрече также может обсуждаться обмен территориями, однако решение останется за Киевом. «Моя цель — посадить Путина за стол переговоров, а не торговаться от имени Украины», — сказал он.

Накануне Трамп пригрозил Москве «очень серьёзными последствиями» в случае отказа от прекращения огня. В случае успеха переговоров он намерен организовать трёхсторонний саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского уже на следующей неделе.

Источники Reuters, близкие к Кремлю, заявили, что встреча в Аляске вряд ли завершится безрезультатно, так как стороны могли заранее найти точки соприкосновения. При этом Россия находится под сильным санкционным давлением.

За день до саммита Путин допустил возможность заключения нового договора о контроле над ядерным оружием. Действующий СНВ-3 истекает в феврале 2026 года.

По данным The Telegraph, Трамп может предложить Путину доступ к добыче редкоземельных металлов и других ресурсов на Аляске, а также снятие запрета на экспорт запчастей для гражданской авиации — в обмен на прекращение войны.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

