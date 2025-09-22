Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 09:41

Важно 0 комментариев

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

«Сегодня в Лиепае этот продавец из “Pakistānas Kebabs” пытался познакомиться с моей 11-летней дочерью, просил телефон и хотел познакомиться. Полагаю, что моя дочь — не единственная, с кем он пытался познакомиться. Полиция отказалась задержать и ознакомиться с содержимым его телефона», — написал Янис Рупейкс.

В отдельной публикации он уточнил, что молодой человек назвался семнадцатилетним и хотел стать «лучшим другом» дочери, требовал её Snapchat и номер телефона. По словам Рупейкса, он подошёл именно в тот момент, когда девочка и её 8-летняя подруга остались одни, а остальные посетители вышли.

Отец заявил, что "по горячим следам" вызвал экипаж полиции, однако полицейские отказались принимать какие-то меры.

«Полиция объяснила, что дружить — не преступление, и телефон как вещественное доказательство не изъяла. Полагаю, что в нём уже есть контакты других детей. Теперь, конечно, всё будет удалено. Подобные дела нужно решать по горячим следам», — написал отец.

Реакция пользователей в соцсетях была бурной:

sudo_latvietis @SudoLatvietis: «Нужно проверить и депортировать, пока он не перешёл от слов к делу».

Ragadegmess @ragadegmess: «Если бы вы (и мы) не ходили в такие забегаловки, то их вообще бы не существовало. С этого конца и нужно начинать протест».

Mārcis @sudigs_MC: «Разве знакомиться запрещено? Это нарушение?»

Olafs @Kriptons1753911: «Как же мне не хватает тех дней, когда я наивно думал, что наше правительство работает в интересах коренного населения».

Kaspars Zambergs @kasmaresku: «Зачем вообще люди ходят к этим грязнулям? Чтобы купить остриц и глистов?»

Vle @Vle1480025: «Там до сих пор происходят детские браки… около 21% девочек в Пакистане выходят замуж до 18 лет. Парень просто привык… и считает это нормальным. Первое поколение почти не интегрируется».

Simpson's Georgs @Simpson81342817: «Полиция в таких случаях вам не поможет, к сожалению! ..».

Dzintris Kolāts @Dzintris: «Если всё так, как ты говоришь, снова становится актуален вопрос о Стамбульской конвенции. Её приняли под крики восторженных активистов как ведущую парадигму борьбы… результат — никакой».

 

США выделили Латвии почти половину годового оборонного бюджета за последние годы

Важно 09:51

Важно 0 комментариев

В разных финансовых программах США за последние годы Латвии было доступно около 700 миллионов долларов (595,4 млн евро) для оборонных проектов, сообщили в Министерстве обороны. Для сравнения: в 2025 году Латвия сама планирует потратить на оборону примерно 1,56–1,59 млрд евро, то есть американская помощь за несколько лет сопоставима почти с половиной годовых расходов страны.

Диманта: «Какого пса российские граждане должны к нам ездить?»

Выбор редакции 09:51

Выбор редакции 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Preses klubs состоялся очень резкий обмен мнениями по поводу закрытия границы с Россией и Белоруссией между депутатом Сейма, экс-начальником дорожной полиции Эдмундом Зивтиньшем и главой Ziedot.lv Рутой Димантой.

Армии поставят бронежилеты семилетней давности? Один из поставщиков с уголовным делом

Важно 09:40

Важно 0 комментариев

До конца этого года вооружённые силы должны получить первые комбинированные бронежилеты с разгрузочной системой, закупка которых началась ещё в 2018 году. По мнению заказчика, для армии нет риска в получении бронежилетров, которые могли бы оказаться технологически устаревшими, сообщает телеканал LTV в передаче De facto.

Понедельник будет облачным и прохладным

Новости Латвии 09:40

Новости Латвии 0 комментариев

. В понедельник небо в Латвии в основном будет затянуто облаками, местами возможны небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

Канада, Австралия и Британия признали Палестинское государство

Мир 09:01

Мир 0 комментариев

Практически одновременно ещё три страны - Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании Палестины государством. Соответствующие заявления премьер-министры этих стран опубликовали на своих страницах в социальных сетях, сообщает Евроньюз.

Лиепниекс: следующая атака по территории НАТО уже будет намного серьёзнее

Важно 08:30

Важно 0 комментариев

Писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс высказал своё мнение по поводу недавнего вторжения российских дронов на территорию Польши. Звучит весьма пессимистически - реакцию НАТО он явно считает недостаточной.

