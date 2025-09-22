«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

«Сегодня в Лиепае этот продавец из “Pakistānas Kebabs” пытался познакомиться с моей 11-летней дочерью, просил телефон и хотел познакомиться. Полагаю, что моя дочь — не единственная, с кем он пытался познакомиться. Полиция отказалась задержать и ознакомиться с содержимым его телефона», — написал Янис Рупейкс.

Šodien Liepājā šis párdevējs no Pakistānas Kebaba mēğināja iepazīties ar manu 11 gadus veco meitu, lūdza tālruni un gribēja iepazīties. @Valsts_policija pic.twitter.com/K0IL2tXfPu — Jānis Rupeiks (@JRupeiks) September 21, 2025

В отдельной публикации он уточнил, что молодой человек назвался семнадцатилетним и хотел стать «лучшим другом» дочери, требовал её Snapchat и номер телефона. По словам Рупейкса, он подошёл именно в тот момент, когда девочка и её 8-летняя подруга остались одни, а остальные посетители вышли.

Отец заявил, что "по горячим следам" вызвал экипаж полиции, однако полицейские отказались принимать какие-то меры.

«Полиция объяснила, что дружить — не преступление, и телефон как вещественное доказательство не изъяла. Полагаю, что в нём уже есть контакты других детей. Теперь, конечно, всё будет удалено. Подобные дела нужно решать по горячим следам», — написал отец.

Реакция пользователей в соцсетях была бурной:

sudo_latvietis @SudoLatvietis: «Нужно проверить и депортировать, пока он не перешёл от слов к делу».

Ragadegmess @ragadegmess: «Если бы вы (и мы) не ходили в такие забегаловки, то их вообще бы не существовало. С этого конца и нужно начинать протест».

Mārcis @sudigs_MC: «Разве знакомиться запрещено? Это нарушение?»

Olafs @Kriptons1753911: «Как же мне не хватает тех дней, когда я наивно думал, что наше правительство работает в интересах коренного населения».

Kaspars Zambergs @kasmaresku: «Зачем вообще люди ходят к этим грязнулям? Чтобы купить остриц и глистов?»

Vle @Vle1480025: «Там до сих пор происходят детские браки… около 21% девочек в Пакистане выходят замуж до 18 лет. Парень просто привык… и считает это нормальным. Первое поколение почти не интегрируется».

Simpson's Georgs @Simpson81342817: «Полиция в таких случаях вам не поможет, к сожалению! ..».

Dzintris Kolāts @Dzintris: «Если всё так, как ты говоришь, снова становится актуален вопрос о Стамбульской конвенции. Её приняли под крики восторженных активистов как ведущую парадигму борьбы… результат — никакой».