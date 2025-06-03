Москва экспериментирует: для неграждан Латвии вводятся новые правила пересечения границы РФ

Эта мера является частью второго этапа пилотного проекта по обновлению порядка пересечения границы иностранцами. В число тех, кого коснётся нововведение, входят и неграждане Латвии. В экстренных ситуациях — например, при необходимости срочной медицинской помощи, тяжёлой болезни или смерти близкого — подать заявление можно будет минимум за 4 часа до прибытия.

Подача заявления будет осуществляться через специальную электронную платформу. Для детей документы будут оформлять родители или законные представители. Уведомление будет действовать 90 дней с момента подачи, а при пересечении границы необходимо будет предъявить полученный уникальный код.

Важно: новые правила не касаются тех, кто въезжает по визе (в том числе граждан Латвии) — им заявление подавать не нужно. Однако они при желании смогут создать профиль в специальном приложении для получения различных услуг внутри России.

Эксперимент продлится до 30 июня 2026 года. Если проект будет признан успешным, система может быть внедрена на постоянной основе.