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Москва экспериментирует: для неграждан Латвии вводятся новые правила пересечения границы РФ

Редакция PRESS 3 июня, 2025 18:29

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С 30 июня 2025 года в России вводятся новые правила для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в страну без визы. Теперь они будут обязаны заранее — не позднее чем за трое суток до предполагаемого въезда — заполнять электронное уведомление о въезде.

Эта мера является частью второго этапа пилотного проекта по обновлению порядка пересечения границы иностранцами. В число тех, кого коснётся нововведение, входят и неграждане Латвии. В экстренных ситуациях — например, при необходимости срочной медицинской помощи, тяжёлой болезни или смерти близкого — подать заявление можно будет минимум за 4 часа до прибытия.

Подача заявления будет осуществляться через специальную электронную платформу. Для детей документы будут оформлять родители или законные представители. Уведомление будет действовать 90 дней с момента подачи, а при пересечении границы необходимо будет предъявить полученный уникальный код.

Важно: новые правила не касаются тех, кто въезжает по визе (в том числе граждан Латвии) — им заявление подавать не нужно. Однако они при желании смогут создать профиль в специальном приложении для получения различных услуг внутри России.

Эксперимент продлится до 30 июня 2026 года. Если проект будет признан успешным, система может быть внедрена на постоянной основе.

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