Мошенники обчистили банковский счет пенсионерки и украли около 15 тысяч евро; как им это удалось?

В разговоре по телефону с мнимым сотрудником Tele2 женщина назвала свой персональный код, и сразу же после этого с ней связались мошенники, выдававшие себя за представителей Smart-ID.

Еще через некоторое время Сармите позвонил по Whatsapp мужчина, назвавший себя сотрудником службы безопасности банка Luminor и сообщивший, что до этого ее пытались обмануть. Он попросил Сармите оказать ему сотрудничество. Этот разговор шел по видеосвязи - мужчина не скрывал своего лица.

В результате мошенники обчистили банковский счет Сармите практически полностью - украли около 15 тысяч евро.

Госполиция сообщает следующее:

"Доступная на данный момент информация свидетельствует о том, что женщине несколько раз звонили мошенники, выдававшие себя за работников Tele2, Smart-ID и банка Luminor. Следуя инструкциям мошенников, потерпевшая сообщила им свои личные данные и подтвердила с помощью PIN-кодов через Smart-ID денежные перечисления, а также отправила свою банковскую карту неизвестным лицам".

Сармите сразу же связалась со своим банком, но там ей ответили, что помочь не смогут.

Представитель банка Luminor Мария Целма заявила, что комментировать ситуацию с Сармите не имеет права, но бывают случаи, когда деньги теоретически можно вернуть.

В свою очередь, представитель оператора мобильной связи Tele2 Мартиньш Мелнис предупреждает: оператор мобильной связи не будет звонить и просить назвать свои данные либо перезаключить договор.

В случае звонка от мошенников немедленно поставьте в известность свой банк, оператора мобильной связи и полицию.

По сведениям Госполиции, с 1 января по 20 октября нынешнего года в результате телефонного мошенничества населению Латвии в целом причинен ущерб в размере более 7 миллионов и 79 тысяч евро. Всего зафиксировано 1666 эпизодов, из них 894 были попытками мошенничества, в результате которых ущерба не было.