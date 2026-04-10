«Монстры в стене оказались реальностью»: в доме нашли 70 000 пчёл

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 14:37

Животные 0 комментариев

Трёхлетняя девочка жаловалась на «монстров» в комнате — и взрослые сначала просто успокаивали её.

Ночью она слышала странный гул в стене и боялась засыпать. Родители решили, что это детские фантазии — тем более она любила мультфильмы про монстров. Ей даже дали «спрей от чудовищ» — обычную бутылку воды, чтобы было не так страшно.

Но гул не исчезал.

Спустя несколько месяцев возле дома заметили рой пчёл. Сначала никто не придал этому значения — даже приглашённые специалисты дважды не нашли ничего подозрительного.

Только третий проверяющий решил посмотреть внимательнее.

Когда он навёл тепловую камеру на стену детской, экран буквально «загорелся». Внутри скрывалось нечто огромное — силуэт больше полутора метров, похожий на фигуру в шляпе.

То, что было дальше, больше напоминало фильм ужасов.

Когда стену вскрыли, из неё начали вырываться пчёлы — тысячи, десятки тысяч. Они заполнили комнату за считаные минуты.

В первый день из стены извлекли около 40 000 пчёл и более 45 килограммов сот. Но это было только начало.

Через две недели пришлось убирать ещё 20 000. Потом ещё 10 000.

Всего в доме оказалось около 70 000 пчёл.

Комната ребёнка была покрыта мёдом — книги, игрушки, постель. А гул, который слышала девочка, оказался настоящим: пчёлы активнее всего между полуночью и четырьмя утра.

После всего случившегося девочка спокойно посмотрела на коробку с пойманными пчёлами и сказала:
«Вот они, мои монстры».

Пчел перевезли на пасеку. 

Семье пришлось потратить около 20 000 долларов на ремонт — страховка отказалась покрывать ущерб, посчитав его «предотвратимым».

Сейчас всё уже восстановлено, но родители признаются: иногда они всё равно проверяют стены — на всякий случай.

А ту самую комнату больше не используют как детскую.

И, кажется, уже никто не спорит с тем, что именно там было ночью.

 

