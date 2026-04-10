«Монстры в стене оказались реальностью»: в доме нашли 70 000 пчёл

Ночью она слышала странный гул в стене и боялась засыпать. Родители решили, что это детские фантазии — тем более она любила мультфильмы про монстров. Ей даже дали «спрей от чудовищ» — обычную бутылку воды, чтобы было не так страшно.
Но гул не исчезал.
Спустя несколько месяцев возле дома заметили рой пчёл. Сначала никто не придал этому значения — даже приглашённые специалисты дважды не нашли ничего подозрительного.
Только третий проверяющий решил посмотреть внимательнее.
Когда он навёл тепловую камеру на стену детской, экран буквально «загорелся». Внутри скрывалось нечто огромное — силуэт больше полутора метров, похожий на фигуру в шляпе.
То, что было дальше, больше напоминало фильм ужасов.
Когда стену вскрыли, из неё начали вырываться пчёлы — тысячи, десятки тысяч. Они заполнили комнату за считаные минуты.
В первый день из стены извлекли около 40 000 пчёл и более 45 килограммов сот. Но это было только начало.
Через две недели пришлось убирать ещё 20 000. Потом ещё 10 000.
Всего в доме оказалось около 70 000 пчёл.
Комната ребёнка была покрыта мёдом — книги, игрушки, постель. А гул, который слышала девочка, оказался настоящим: пчёлы активнее всего между полуночью и четырьмя утра.
После всего случившегося девочка спокойно посмотрела на коробку с пойманными пчёлами и сказала:
«Вот они, мои монстры».
Пчел перевезли на пасеку.
Семье пришлось потратить около 20 000 долларов на ремонт — страховка отказалась покрывать ущерб, посчитав его «предотвратимым».
Сейчас всё уже восстановлено, но родители признаются: иногда они всё равно проверяют стены — на всякий случай.
А ту самую комнату больше не используют как детскую.
И, кажется, уже никто не спорит с тем, что именно там было ночью.