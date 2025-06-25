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Молодые родители могут не получить деньги за ребенка: новые правила выплаты детских пособий в Риге

Редакция PRESS 25 июня, 2025 16:47

Новости Латвии 0 комментариев

Рижская дума 30 мая утвердила изменения в обязательных правилах самоуправления, которые вступят в силу с 1 июля 2025 года. Согласно новым правилам, будет установлен размер единовременного пособия при рождении ребенка, а также изменятся условия его получения.

Основное нововведение касается места официальной регистрации. Теперь для получения пособия хотя бы один из родителей, подающий заявление, должен быть зарегистрирован по месту жительства в пределах Рижского самоуправления не менее 12 месяцев до рождения ребенка.

Это правило будет распространяться и на базовое пособие в размере 150 евро за каждого новорожденного. Ранее такого требования не было. Таким образом, если ребенок появится на свет после 1 июля, но родители не проживали официально в Риге в течение года до его рождения, это пособие выплачено не будет, так как является инициативой самого самоуправления, а не государственной программой.

Аналогично, если после указанной даты родятся двойня или тройня, но родители не были зарегистрированы в Риге в течение 12 месяцев, пособие от самоуправления им не положено. При этом все положенные государственные выплаты они получат в обычном порядке.

Подать заявление на пособие можно в течение полугода со дня рождения ребёнка, установления опеки или усыновления. Важно помнить, что сумма пособия определяется по дате рождения, а не по дате подачи заявления.

С 1 июля 2025 года установлены следующие размеры пособий:

  • за рождение двойни — 4500 евро;
  • за двойню в семье, где уже трое и более детей — 6000 евро;
  • за рождение тройни или большего количества детей — 7500 евро;
  • за рождение одного ребенка — 150 евро (с 1 января 2026 года — 450 евро);
  • если ребёнок родился крайне недоношенным (менее 32 полных недель беременности), выплачивается дополнительное пособие в размере 1500 евро.

Право на эту дополнительную выплату определяет Рижский социальный центр на основании медицинской справки, где указана точная неделя и день беременности. Сотрудники ЗАГСа такие документы не собирают — предоставить их обязан сам заявитель при обращении в Социальную службу.

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