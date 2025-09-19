МОК допустил атлетов из России и Белоруссии на Игры 2026 в нейтральном статусе

В Париже участие приняли 32 атлета из 10 видов спорта, нарушений не зафиксировали. Но условия для допуска остаются жёсткими: не будут приглашены ни команды, ни спортсмены, поддерживающие войну, ни те, кто связан с армией и силовыми структурами России и Белоруссии. Также исключены тренеры и обслуживающий персонал с таким статусом.

«Все атлеты обязаны подписать условия участия, включая обязательство уважать Олимпийскую хартию и миротворческую миссию олимпийского движения», – заявили в МОК.

Будет действовать Панель по проверке допуска (AINERP) во главе с членом МОК Николь Хувертс. В неё войдут также Пау Газоль (этическая комиссия МОК) и Моринари Ватанабэ (представитель международной федерации). Панель проверит каждого спортсмена и их окружение, а также будет контролировать их поведение во время Игр и после.

На церемониях победы будет звучать нейтральный гимн без слов, а вместо флага России или Белоруссии поднимут флаг АIN. Медали, завоёванные нейтральными атлетами, не войдут в общий зачёт НОК. На открытии Игр они не примут участия в параде команд, но им дадут возможность присутствовать на мероприятии. Вопрос об их участии в закрытии будет решён во время Игр.

МОК подчёркивает, что правила антидопинга будут одинаковыми для всех участников.