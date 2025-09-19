Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
МОК допустил атлетов из России и Белоруссии на Игры 2026 в нейтральном статусе

19 сентября, 2025

Исполком Международного Олимпийского комитета (МОК)  утвердил решение: спортсмены с российским и белорусским паспортом смогут выступить на зимних Играх в Милане-Кортине 2026 года под нейтральным статусом и на тех же условиях, что и в Париже-2024.

В Париже участие приняли 32 атлета из 10 видов спорта, нарушений не зафиксировали. Но условия для допуска остаются жёсткими: не будут приглашены ни команды, ни спортсмены, поддерживающие войну, ни те, кто связан с армией и силовыми структурами России и Белоруссии. Также исключены тренеры и обслуживающий персонал с таким статусом.

«Все атлеты обязаны подписать условия участия, включая обязательство уважать Олимпийскую хартию и миротворческую миссию олимпийского движения», – заявили в МОК.

Будет действовать Панель по проверке допуска (AINERP) во главе с членом МОК Николь Хувертс. В неё войдут также Пау Газоль (этическая комиссия МОК) и Моринари Ватанабэ (представитель международной федерации). Панель проверит каждого спортсмена и их окружение, а также будет контролировать их поведение во время Игр и после.

На церемониях победы будет звучать нейтральный гимн без слов, а вместо флага России или Белоруссии поднимут флаг АIN. Медали, завоёванные нейтральными атлетами, не войдут в общий зачёт НОК. На открытии Игр они не примут участия в параде команд, но им дадут возможность присутствовать на мероприятии. Вопрос об их участии в закрытии будет решён во время Игр.

МОК подчёркивает, что правила антидопинга будут одинаковыми для всех участников.

Обновлено: 21:30 19.09.2025
«Лекарства — это не конфеты» — Индра Дрейка о рисках привычки
3 часа назад
«34 миллиона абсолютно ничего не покрывают» — Лига Бариня
3 часа назад
Эстония: латыши ездят в Валгу в «алкотрипы»
4 часа назад
В Латвии отменяют льготу по НДС для русских книг и прессы
5 часов назад
В Риге улицы Дзирнаву и Антонияс на выходные станут пешеходными
6 часов назад
«Поняла, что пассажиры — нелегалы, и вызвала полицию» — водитель такси
6 часов назад
Балтия: система будет одна
6 часов назад
Германия: проездной снова станет дороже
11 часов назад

«Это просто жесть!» Депутата от Нацблока пригласили учителем истории в бывшую русскую школу

21:03

0 комментариев

Депутата от Нацблока Каспарса Спунде пригласили на работу учителем истории в бывшую школу нацменьшинств в Чекуркалнсе. Но случилось страшное - новоиспеченный учитель понял, что дети не понимают его.

Молодые активисты или хищные капиталисты? Кто стоит за акцией «Свобода курам!» на самом деле

20:56

0 комментариев

В Латвии общество «Dzīvnieku brīvība» в очередной раз вышло к Сейму с акцией «Неделя в клетке». Несколько десятков участников по очереди садятся в тесный металлический вольер, имитирующий промышленные условия содержания кур, чтобы наглядно показать, в каких условиях живут миллионы птиц. Организация добивается того, чтобы парламент окончательно запретил клеточное содержание кур-несушек.

Строители против генерального соглашения в строительной отрасли. Почему?

19:22

0 комментариев

В строительной отрасли Латвии может начаться процесс расторжения генерального соглашения. Как сообщили в Латвийском объединении строителей, работодатели предложили компромисс для сохранения действующей договорённости, но представители работников его не поддержали.

ЕС хочет запретить российский СПГ с 2027 года

18:50

0 комментариев

Европейская комиссия предложила ввести полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года — на год раньше ранее предусмотренного срока. Запрет включён в 19-й пакет санкций против Москвы, сообщает Reuters.

Меньше мусорников — меньше мусора. Так решили в Амстердаме

18:50

0 комментариев

Власти Амстердама решили бороться с мусором на улицах… убирая урны, сообщает Guardian.Такой шаг связан с ростом жалоб на грязь после введения системы залогов за бутылки и банки. Жители выбрасывают тару в обычные урны, их вскрывают несколько раз в день в поисках залога, мусор разлетается и привлекает крыс.

Сколько стоит реконструкция Вантового моста? Претенденты определились с ценой

18:46

0 комментариев

Реконструкцию Вантового моста предлагают выполнить примерно за 70 миллионов евро, следует из информации, опубликованной в Электронной системе закупок.

