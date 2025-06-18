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«Мои слова грубо искажены, а смысл перевёрнут»: Бриедис опровергает публикации в Delfi и TVnet (1)

Редакция PRESS 18 июня, 2025 09:26

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Бывший боксер Майрис Бриедис, избранный в Рижскую думу по списку партии "Стабильности!" прокомментировал недавнее интервью, опубликованное в журнале Privātā Dzīve. Политик утверждает, что его слова вырвали из контекста, были грубо искажены, а смысл перевёрнут с ног на голову.

В интервью Privātā Dzīve утверждается, что Майрис Бриедис станет работать в Рижской думе в статусе независимого депутата. Цитаты из этого интервью тут же растиражировали новостные порталы, например, Delfi и Tvnet. Мы же в первую очередь связались с Майрисом, что бы он лично прокомментировал ситуацию:

- Я даже не знаю как им это удалось. Моя открытость к журналистам и людям еще раз ставится под сомнение. Когда ты говоришь много и от сердца, люди как-то... Это показывает, что в будущем я буду суше и меньше говорить, - отвечает Бриедис. Он не скрывает, что формально в ряды партии не вступал, но подчеркивает, что был и остается частью команды "Стабильности".

- Но как это преподнесли?! Также спросили, буду ли я жать руку Алексею Росликову, после высказанного им? - продолжает Майрис - Я сказал: вы же видите только результат. А почему он так сказал и так действовал? Так о причинах никто не говорит. Подали законопроект, что теперь русскоговорящие не смогут говорить на своем родном язык в общественных местах Латвии. Это же уму не постижимо. Это фашизм, даже в тюрьме разрешают разговаривать на каком хочешь языке.

Бриедис также считает, что журналистам нужно больше говорить о действительно существенных проблемах для общества. Например, об онкологической больнице, которая нуждается в ремонте. Или о результатах голосования на выборах, какой итог и как вообще был организован весь процесс. Политик задается вопросом:
- Почему закрываются глаза на это?

Комментируя свой отказ от руководящей должности в Рижской думе, Майрис ответил:
- Мне предложили должность руководителя фракции. Я отказался, потому что я пока не готов. Для меня это честь, что мне доверяют такую должность, но я не согласился только по одной причине: я если иду в бой, то готовлюсь на 100%, чтобы нигде не облажаться. Я лучше полгода наберусь опыта, наращу политические мышцы и тогда можно идти руководителем фракции.

Но если возникнут какое-то непредвиденные обстоятельства, то он готов быть "вторым номером" и занять место лидера фракции. Например, если с Алексеем Росликовым что-то случится, то придется. Но так как с Алексеем все в порядке, Бриедис считает, что нужно начать с работы во фракции "Стабильности", набраться опыта и подготовиться к будущему бою.

Ранее Майрис Бриедис прокомментировал интервью в последнем номере Privātā Dzīve в социальной сети Facebook. Он написал:

"Это моё последнее интервью журнала Privātā Dzīve. Больше никогда не буду давать интервью этим медиа. Мои слова были грубо искажены, смысл перевёрнут с ног на голову. То, что я сказал, и то, что вы опубликовали это две совершенно разные вещи.

Это не журналистика. Это манипуляция, сознательное искажение фактов и неуважение к человеку, который дал вам интервью. Вы не информируете общество, вы пытаетесь создать сенсацию за счёт чужих слов и репутации. С такими «журналистами» мне не по пути."

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Комментарии (1) 135 реакций
Комментарии (1) 135 реакций
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