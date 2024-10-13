Могут ли российских пенсионеров лишить льгот на проезд в общественном транспорте? По закону — пока нет

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс в эфире TV24 в программе Ziņu TOP признал, что такую ситуацию нельзя назвать справедливой: "Я полностью согласен со зрительницей, это неправильно, что российские граждане имеют точно такие же скидки, как местные жители, то есть граждане Латвии".

Он поясняет, что это правовая проблема: "Если бы она легко решалась, давно была бы решена. Но она связана с законами, которые, увы, не позволяют нам это".

По словам Ратниекса, право ездить бесплатно в рижском общественном транспорте дает пенсионный статус, а не гражданство. Этот вопрос должен решить Сейм в законном порядке: "Иначе мы дойдем до судов за дискриминацию по отношению к отдельным группам пенсионеров".