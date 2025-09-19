Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Модная игрушка для детей уже в Латвии: чего больше в слайме — вреда или пользы?

«Семь секретов» 19 сентября, 2025 08:43

Важно 0 комментариев

Сегодня слайм — это уже не просто загадочная «слизь» или липкая масса из полимеров. Это целая мини-индустрия товаров для детей и подростков. Сотни тысяч молодых покупателей либо создают новые дизайны самостоятельно, либо покупают готовые наборы. Родители при этом нередко становятся заложниками увлечения своих детей и с полной обоснованностью беспокоятся о том, насколько безопасна эта игрушка.

Приятная субстанция

В переводе с английского языка слово slime означает «слизь». Это вязкое вещество, обладающее свойствами ньютоновской жидкости. Оно держится на вертикальной поверхности и не оставляет следов на предметах, с которыми соприкасается.

Благодаря своей мягкости, гладкости и легкому холодящему эффекту слайм стал любимой детской игрушкой. Но, если говорить честно, приятную на ощупь субстанцию нередко используют и взрослые — в качестве антистрессового средства или универсального пылесборника.

Игрушка была придумана и выпущена в 1976 году компанией Mattel. Первый слайм состоял из гуаровой камеди и был зеленого цвета. Один из персонажей популярного фильма и мультсериала «Охотники за привидениями» носил имя Слаймер, что на русский переводится как Лизун — именно это название стало нарицательным для подобных игрушек.

Повсеместно в магазинах продаются готовые слаймы промышленного производства, а в Интернете можно найти множество рецептов по изготовлению слаймов в домашних условиях.

Основные компоненты современных слаймов — клей и активатор. Дополнительными ингредиентами могут быть шампуни или гели для душа, красители, лосьоны, пена для бритья, крахмал, искусственный снег, блестки или что-то другое.

В качестве активатора обычно применяют тетраборат натрия, раствор буры в глицерине, боракс, боросодержащие растворы для ухода за контактными линзами или нафтизин.

Общеевропейские проверки

На растущую популярность игрушки обратили внимание и соответствующие службы в Европейском союзе. Как сообщает пресс-служба Центра защиты прав потребителей (PTAC), латвийское ведомство с января 2024 года по март 2025-го участвовало в совместном проекте ЕС CASP2024, цель которого — защита здоровья и безопасность европейских потребителей.

Главной задачей проекта стало тестирование слаймов на соответствие требованиям безопасности. Проверки проводили 19 служб в 14 странах ЕС, включая Латвию. Всего было исследовано 180 образцов: 133 (74%) признаны безопасными, а в 47 (26%) обнаружено превышение допустимых норм содержания свинца и бора.

Особую опасность представляют покупки в Интернете (36%), а также товары, приобретенные за пределами Евросоюза — прежде всего из Китая (40%).

В Латвии лабораторно проверили 10 образцов слайма, и в четырех из них (40%) обнаружили превышение допустимой концентрации бора. Все игрушки были произведены в Китае и приобретены в магазинах за пределами Риги. В связи с этим PTAC рекомендует родителям приобретать игрушку только у проверенных продавцов, объяснять детям, что слайм — не еда и нельзя его класть в рот, а также приучать ребенка тщательно мыть руки после игры со слаймом.

Кроме того, важно проверить, не зарегистрирована ли игрушка в системе Safety Gate — это можно сделать на интернет-странице www.ptac.gov.lv. PTAC также просит незамедлительно сообщать обо всех проблемах с безопасностью, связанных с этим товаром.

Какие могут быть проблемы

Результаты тестирования показали, что в некоторых игрушках содержание бора превышало допустимые нормы, установленные стандартами ЕС, более чем в четыре раза. Бор может стать причиной высыпания на коже рук. В чистом виде бор в слаймах не содержится — он присутствует в виде различных соединений, в зависимости от состава игрушки.

Одно из таких соединений — тетраборат натрия, соль борной кислоты. Его добавляют в полимерную основу, что вызывает химическую реакцию с полимером и приводит к формированию слайма. В ходе реакции тетраборат связывается с полимером и переходит в неактивную форму, становясь нейтральной борной органикой. Непрореагировавший тетраборат может раздражать кожу.

Чрезмерное воздействие бора способно вызвать раздражение слизистых оболочек, диарею, рвоту и судороги вскоре после контакта. Более того, исследования на животных показывали, что высокий уровень бора может приводить к низкому весу новорожденных, врожденным дефектам и задержке развития.

Помимо риска токсического воздействия бора в специализированной литературе отмечаются случаи контактного дерматита при контакте со слаймами. Популярность этой игрушки привела к тому, что врачи должны учитывать игру со слаймом при анализе причин контактного дерматита, особенно при высыпаниях на коже кистей.

В большинстве случаев контактный дерматит возникает из-за простого раздражения кожи компонентами игрушки, однако иногда это может быть проявлением контактной аллергической реакции на состав слайма.

А что с домашними слаймами?

При анализе наиболее популярных рецептов домашних слаймов было выявлено около 20 потенциальных аллергенов. Чаще всего причиной аллергического контактного дерматита становятся консерванты метилизотиазолинон и метилхлоризотиазолинон. Эти вещества могут содержаться не только в слаймах, но и в жидком мыле, шампунях и средствах для мытья посуды.

Среди других потенциальных аллергенов — ароматизаторы, стабилизаторы, антиоксиданты и пенообразующие компоненты. Риск развития контактного дерматита повышается при нарушениях эпидермального барьера, которые делают кожу более проницаемой для раздражающих веществ и аллергенов. Такие нарушения характерны для детей с атопическим дерматитом, поэтому их кожа особенно уязвима даже к слабым аллергенам и раздражителям.

Почему их любят дети?

Слаймы помогают снять напряжение и работают как игрушки-антистресс. Да, они развивают мелкую моторику, но этим качеством обладают многие другие предметы, которые попадают в руки ребенка. Поэтому о какой-то особой пользе именно слаймов говорить не приходится.

Главное их достоинство в другом: они привлекают детей необычной формой, приятными тактильными ощущениями и «живой» консистенцией. Часть их популярности объясняется и трендовостью. Сегодня вообще тренд — демонстрировать то, что сделано своими руками. Поэтому процесс создания слайма и становится для ребенка отдельным увлекательным занятием.

В слаймах как игрушках все же больше пользы, чем вреда. Но давать их детям стоит только тогда, когда они уже понимают, что такие игрушки нельзя тянуть в рот или подносить к глазам. Оптимальный возраст для этого — от 5 лет.

Основную опасность представляют красители, особенно синтетические. Категорически нельзя допускать их попадание на слизистые оболочки и в рот. Ненатуральные красители могут вызвать аллергические реакции, бронхит или кожные высыпания.

Чтобы игра со слаймом была безопасной, ребенок должен брать его только чистыми и сухими руками и играть на специальной салфетке или другой чистой поверхности. В таком случае игрушка может прослужить достаточно долго. Но если слайм оказался на полу или ковре, его лучше сразу выбросить — отмыть его практически невозможно.

Важно помнить: если у ребенка есть ранки или порезы на руках, со слаймом желательно не играть. Попадание в них буры, которая содержится в составе, может вызвать раздражение или даже небольшую инфекцию.

Особое внимание! Детям с аллергией, астмой и кожными заболеваниями такие игрушки противопоказаны.

Александр ФЕДОТОВ

