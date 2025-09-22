«Многие операции переносятся на следующий год»: врач о кризисе в больницах

Большинство лечебных учреждений предусматривают финансирование только для оказания неотложной помощи, добавляет он.

Между тем ежегодно из госбюджета на больницы выделяется более 700 миллионов евро, или 40 % бюджета здравоохранения, однако финансирование распределяется так, что пропорционально меньше всех получают больницы высшего уровня - это показала проверка Госконтроля.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери признал, что часть больниц не в состоянии предоставить качественную неотложную помощь в приемных отделениях. Аналогичная ситуация наблюдается и в акушерстве и травматологии, где качество помощи в некоторых местах является недостаточным.

Министр предложил реформы, и они обсуждаются, но, по его словам, «некоторые больницы и самоуправления ведут себя агрессивно по отношению к нам», видя в реформах попытки закрыть больницы. (А что же тут удивительного – самоуправления уже давно привыкли не ждать ничего хорошего от правительства, воспринимая любые реформы как очередную попытку сэкономить за их счет – примеров такого отношения, увы, множество).

Абу Мери настаивает, что министерство здравоохранения не собирается закрывать больницы, а лишь предлагает изменить их классификацию и более точно определить, какую помощь оказывает каждая больница. Заранее можно спрогнозировать, как эта ситуация будет выглядеть со стороны самоуправлений: вы хотите оставить провинциальным больницам лишь вспомогательные функции, а за каждой операцией придется ездить в Ригу.