Мнение эксперта: наши политики должны активно работать с командой Трампа

Вот каково его мнение по поводу того, как связанные с этим перемены в мире отразятся на Латвии:

"Считаю - надо больше смотреть на то, что делают лидеры, а не что говорят. Есть вещи, которым в риторике Трампа поверить трудно, - например, по вопросу о присоединении Гренландии к США. Однако я вполне верю, что это может быть фоновый шум для других дел.

Трампа окружают люди, способные совершить великие дела. Думаю, что с Гренландией все будет хорошо - она останется в Дании. Но надо думать о том, что происходит на этом фоне.

Ясно, что у Америки, Европы, азиатских стран основаны объединения для взаимной конкуренции, в этом нет ничего нового. В отношениях между ЕС, включая Латвию, и Америкой конкуренция растет. Понятно, что ЕС по инновации, конкурентоспособности и многим показателям отстает от США, и это проблема. Вторая проблема, почему это сложно, было бы легче конкурировать, если бы не было аспектов безопасности. Выбор между безопасностью и экономическими благами нетривиален, непрост, в том числе и тогда, когда известно, где и какие военные силы Америка разместила в ЕС. Это сильная карта в руках Трампа, как и неопределенность на границах европейских стран. Он может ею попугать или высказать предупреждения. Это может повлиять на Латвию или любую страну ЕС, особенно в случае, если мы сами не инвестируем надлежащим образом, сильно зависим от происходящего в ЕС, так как это наши экспортные рынки. Если ЕС менее конкурентоспособен, они меньше покупают наши товары. Что в таком случае мы можем делать сами на своем внутреннем рынке? Здесь нужно быть внимательными и умными.

На уровне ЕС, да и нам самим, надо думать, кто тот человек или группа людей, которые могли бы сидеть с Трампом один на один и говорить на одном уровне. Он - очень сильная личность, заработал большие деньги, к тому же он не впервые - президент США. Есть ли у нас в Латвии такие люди? Что может сделать, например, еврокомиссар из Латвии Валдис Домбровскис, руководство Еврокомиссии, Европарламента? Есть ли у нас такие лидеры, которые могут за одним столом говорить с Трампом стратегически, так как принимаемые решения дойдут и до Латвии?

Как бы популистически ни звучали высказывания Трампа о Гренландии, он тестирует границы - дети тоже это делают, но это другой уровень, он это делает на очень высоком уровне. Тут надо серьезно думать, кто и как будет разговаривать с Трампом. Сейчас надо часто бывать в Америке, надо очень серьезно работать. В противном случае мы будем все больше проигрывать на рынке конкуренции. Станем ли мы в таком случае дешевой рабсилой для Америки? Надеюсь, что нет".