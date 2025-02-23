Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 23. Февраля Завтра: Almants, Haralds
Доступность

Мнение эксперта: наши политики должны активно работать с командой Трампа

Neatkarīgā Rīta Avīze 23 февраля, 2025 10:02

Важно 0 комментариев

Латвийская экономика в 2025 году не достигнет значительного роста, прорыва не будет - к таким выводам приходят специалисты в этой области. Об этом, а также о том, как повлияет на экономику Латвии внешняя политика вновь избранного президента США Доналда Трампа, "Неаткарига" беседовала с Арнисом Саукой, профессором Рижской высшей школы экономики и председателем Комиссии по конкурентоспособности страны, созданной президентом Латвии.

Вот каково его мнение по поводу того, как связанные с этим перемены в мире отразятся на Латвии:

"Считаю - надо больше смотреть на то, что делают лидеры, а не что говорят. Есть вещи, которым в риторике Трампа поверить трудно, - например, по вопросу о присоединении Гренландии к США. Однако я вполне верю, что это может быть фоновый шум для других дел.

Трампа окружают люди, способные совершить великие дела. Думаю, что с Гренландией все будет хорошо - она останется в Дании. Но надо думать о том, что происходит на этом фоне.

Ясно, что у Америки, Европы, азиатских стран основаны объединения для взаимной конкуренции, в этом нет ничего нового. В отношениях между ЕС, включая Латвию, и Америкой конкуренция растет. Понятно, что ЕС по инновации, конкурентоспособности и многим показателям отстает от США, и это проблема. Вторая проблема, почему это сложно, было бы легче конкурировать, если бы не было аспектов безопасности. Выбор между безопасностью и экономическими благами нетривиален, непрост, в том числе и тогда, когда известно, где и какие военные силы Америка разместила в ЕС. Это сильная карта в руках Трампа, как и неопределенность на границах европейских стран. Он может ею попугать или высказать предупреждения. Это может повлиять на Латвию или любую страну ЕС, особенно в случае, если мы сами не инвестируем надлежащим образом, сильно зависим от происходящего в ЕС, так как это наши экспортные рынки. Если ЕС менее конкурентоспособен, они меньше покупают наши товары. Что в таком случае мы можем делать сами на своем внутреннем рынке? Здесь нужно быть внимательными и умными.

На уровне ЕС, да и нам самим, надо думать, кто тот человек или группа людей, которые могли бы сидеть с Трампом один на один и говорить на одном уровне. Он - очень сильная личность, заработал большие деньги, к тому же он не впервые - президент США. Есть ли у нас в Латвии такие люди? Что может сделать, например, еврокомиссар из Латвии Валдис Домбровскис, руководство Еврокомиссии, Европарламента? Есть ли у нас такие лидеры, которые могут за одним столом говорить с Трампом стратегически, так как принимаемые решения дойдут и до Латвии?

Как бы популистически ни звучали высказывания Трампа о Гренландии, он тестирует границы - дети тоже это делают, но это другой уровень, он это делает на очень высоком уровне. Тут надо серьезно думать, кто и как будет разговаривать с Трампом. Сейчас надо часто бывать в Америке, надо очень серьезно работать. В противном случае мы будем все больше проигрывать на рынке конкуренции. Станем ли мы в таком случае дешевой рабсилой для Америки? Надеюсь, что нет".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 34 реакций
Комментарии (0) 34 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ночью на востоке Латвии похолодает до -14 градусов; в Риге днем — до +6 градусов

Важно 14:41

Важно 0 комментариев

Минимальная температура в ночь на понедельник в Латвии - от -1 до -6 градусов, на востоке страны - от -9 до -14 градусов. Такой прогноз дают латвийские метеорологи.

Минимальная температура в ночь на понедельник в Латвии - от -1 до -6 градусов, на востоке страны - от -9 до -14 градусов. Такой прогноз дают латвийские метеорологи.

Читать
Загрузка

«Ночь прошла спокойно»: состояние папы Франциска остаётся критическим

Мир 14:37

Мир 0 комментариев

В больнице 88-летнему Папе подают большие дозы кислорода и сделали переливание крови на фоне сложной легочной инфекцией. По словам врачей, жизнь понтифика все еще остается в опасности

В больнице 88-летнему Папе подают большие дозы кислорода и сделали переливание крови на фоне сложной легочной инфекцией. По словам врачей, жизнь понтифика все еще остается в опасности

Читать

Ночная потасовка в Пурвциемсе: разнимать драчунов приехали три экипажа полиции

Важно 14:31

Важно 0 комментариев

Житель микрорайона Пурвциемс в ночь на субботу, 23 февраля, стал свидетелем ссоры между двумя явно пьяными мужчинами во дворе многоквартирного дома. Драка началась прямо под окнами, оба катались по земле, но в ссору вмешался третий человек, а затем приехали оперативные службы, сообщает программа Degpunktā.

Житель микрорайона Пурвциемс в ночь на субботу, 23 февраля, стал свидетелем ссоры между двумя явно пьяными мужчинами во дворе многоквартирного дома. Драка началась прямо под окнами, оба катались по земле, но в ссору вмешался третий человек, а затем приехали оперативные службы, сообщает программа Degpunktā.

Читать

На выставке об образовании молодежь завлекают на работу в онлайн-казино; что думают организаторы?

Важно 13:42

Важно 0 комментариев

В то время, как должностные лица рассказывают, что азартные игры вызывают зависимость и создают криминогенную среду, на хорошо известной в Латвии выставке Skola 2025, посвященной образованию, некое предприятие пытается завлечь молодежь на работу в онлайн-казино. Служба новостей ЛТВ озадачилась вопросом, насколько этичным это кажется организаторам выставки.

В то время, как должностные лица рассказывают, что азартные игры вызывают зависимость и создают криминогенную среду, на хорошо известной в Латвии выставке Skola 2025, посвященной образованию, некое предприятие пытается завлечь молодежь на работу в онлайн-казино. Служба новостей ЛТВ озадачилась вопросом, насколько этичным это кажется организаторам выставки.

Читать

Предприниматель Юрис Висоцкис: «В Латвии нужен военный министр»

Важно 13:05

Важно 0 комментариев

Владелец и председатель правления издательства Jumava Юрис Висоцкис высказал такое мнение в эфире TV24, в программе Preses klubs.

Владелец и председатель правления издательства Jumava Юрис Висоцкис высказал такое мнение в эфире TV24, в программе Preses klubs.

Читать

С криком «Аллаху Акбар»: очередной теракт с ножом — на сей раз во Франции

Важно 12:47

Важно 0 комментариев

Один человек погиб и по меньшей мере двое полицейских получили серьезные ранения в результате нападения в городе Мюлуз на востоке Франции, сообщают корреспонденты Би-би-си.

Один человек погиб и по меньшей мере двое полицейских получили серьезные ранения в результате нападения в городе Мюлуз на востоке Франции, сообщают корреспонденты Би-би-си.

Читать

Маск опроверг сообщение Reuters об обсуждении отключения Украины от Starlink при отказе от сделки с США

Важно 12:27

Важно 0 комментариев

Миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X опроверг сообщение агентства Reuters об обсуждении отключения Украины от спутникового интернета Starlink.

Миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X опроверг сообщение агентства Reuters об обсуждении отключения Украины от спутникового интернета Starlink.

Читать