«Мне сказали, они совершили ошибку»: Трамп — о ракетном ударе России по Сумам

«Я думал, что это ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно. Я думаю, что вся эта война — ужасная вещь», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, вернувшись в Вашингтон в воскресенье вечером (в понедельник утром по латвийскому времени) после выходных в своем поместье во Флориде.

На просьбу объяснить, что он имел в виду под «ошибкой», Трамп ответил, что «они совершили ошибку (..), спросите их», не уточнив, что он имел в виду, хотя, по-видимому, имел в виду заявления России о том, что ему было известно о том, что ракетный удар по Сумам был ошибкой.

Совет национальной безопасности США назвал российский удар по Сумам «ясным и суровым напоминанием о том, почему усилия президента Дональда Трампа по прекращению этой ужасной войны предпринимаются в решающий момент».

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, выразил соболезнования «жертвам ужасного российского ракетного удара по Сумам».

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог написал в своем микроблоге X, что "атака российских войск в Вербное воскресенье на гражданские объекты в Сумах переходит все границы приличия".

"Как бывший военный, я понимаю, что такое прицельный удар, и это неправильно. Именно поэтому президент Трамп прилагает все усилия, чтобы прекратить эту войну", - добавил он.

Нападение на Сумы произошло через два дня после того, как спецпредставитель президента США Стив Виткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить прекращение войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое транслировалось на американском телеканале CBS в воскресенье, призвал Трампа посетить Украину, чтобы лучше понять ущерб, нанесенный российским вторжением.

«Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, солдат, больницы, церкви, детей, разрушенных или погибших», — сказал Зеленский.

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