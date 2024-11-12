«Мне понадобилось 3 дня, чтобы прийти в себя»: настоящее испытание в центре Риги для человека в коляске (ВИДЕО)

Марта Котелло делится социальной сети «Х» мыслями о том, насколько трудно людям в инвалидных колясках передвигаться по улицам Риги.

"Мне понадобилось 3 дня, чтобы прийти в себя после пятничной прогулки по Старой Риге. Очень хотелось бы написать что-то позитивное, но не могу. Просто очень-очень грустно. Каково (вы)жить, когда зависишь от помощи других людей», — пишет Котелло, публикуя видео насколько трудно людям с ограниченными возможностями справиться с городской инфраструктурой, которая, по идее, предназначена чтобы облегчить им жизнь. Например, с пандусами и лифтами возле Каменного моста в Риге.

В Рижской думе ситуацию объясняют следующим образом: «Во время разработки тематического планирования «Транспорт и мобильность» исторического центра Риги мы организовали встречу, чтобы привлечь внимание к проблемам доступности окружающей среды, которые уже много лет не решаются в Риге. Есть много проблем, их решение является нашим приоритетом».

В комментариях люди указывают, что депутатам самоуправления следует самим сесть в инвалидные коляски, чтобы «насладиться» возможностями мобильности в Риге.