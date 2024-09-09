Мне что, умереть здесь? Врезавшийся в автобус водитель был пьян?

Водитель автомобиля Audi въехал в заднюю часть электробуса в тот момент, когда общественный транспорт остановился на остановке, чтобы подобрать пассажиров и контролеров «Rīgas satiksme». Водитель легковушки не был готов признать свою вину и хотел доказать это всем.

Вскоре приехали и сотрудники Госполиции, которые задержали мужчину и отвезли его на экспертизу. Он отказался сотрудничать, и о том, чтобы подуть в алкотестер, не могло быть и речи.

"Мне плохо! Мне что, теперь умереть здесь?", - вопрошал задержанный, когда ему объяснили, в чем обвиняют.

"Попробуйте меня только тронуть!", - кричал мужчина, которого сажали в полицейский микроавтобус.

В общественном транспорте было не менее 15 пассажиров, рассказывает Артис, который был одним из них. В момент столкновения люди в автобусе уже распределились по местам и потому не особо ощутили удар.

«Похоже, он находился под воздействием алкоголя, запах тоже исходил», — говорит Артис.

Каким бы смелым ни был водитель Audi, свою ошибку он, видимо, понял сразу после столкновения, поскольку попытался покинуть место аварии.

«Когда он вышел, он сразу стал агрессивным. Грубо ругался, говорил, что ему всё «до одного места», и пытался сбежать. Слава Богу, контролеры его остановили", - говорит водитель автобуса Анита.

Правоохранители выяснили, что у водителя Audi даже не было водительских прав. Экспертиза установит, находился ли мужчина под воздействием одурманивающих веществ.