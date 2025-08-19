Минус на минус: политик о допустимых отклонениях в бюджетах следующих лет

Рокпелнис отметил, что обороноспособность страны необходимо быстро наращивать, и ради этого допустимы отклонения от лимитов кредитования. Он подчеркнул, что эта прогнозная оценка предполагает неизменность политики также в планировании других расходов.

«Мы ожидаем, что Министерство финансов предложит меры по сокращению как бюрократии и функций в государственном управлении, так и последовательное сокращение расходов и численности занятых», — сказал политик, добавив, что это улучшит общий баланс государственного долга.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов прогнозирует, что в среднесрочной перспективе при неизменной политике бюджетный дефицит будет расти и составит 3% в 2026 году, 4,1% в 2027 году, 3,7% в 2028 году и 3,9% в 2029 году, что превышает допустимый уровень.

Согласно отчету, в 2026 году доходы общего государственного сектора прогнозируются в размере 19,135 млрд евро, а расходы — в размере 20,461 млрд евро.

В государственном консолидированном бюджете на 2026 год прогнозируются доходы в размере 18,972 млрд евро и расходы в размере 20,566 млрд евро.

Прогноз дефицита бюджета учитывает влияние государственного предприятия «Latvijas dzelzceļš», классифицируемого в секторе государственного управления, — минус 17,6 млн евро в 2026 году, минус 25,6 млн евро в 2027 году, минус 25,9 млн евро в 2028 году и минус 28 млн евро в 2029 году.

Согласно закону «О государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы», «Latvijas dzelzceļš» требуется получить согласие Кабинета министров на превышение негативного влияния в 2026 и 2027 годах.

Министерство финансов актуализировало прогнозы баланса общего государственного бюджета и расчет фискального пространства на 2026–2029 годы, учитывая последние данные Государственной казны, обновленные макроэкономические прогнозы и решения правительства об увеличении расходов, особенно на оборону. Прогнозы необходимо утвердить для продолжения работы над законопроектом «О государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы».

Последние прогнозы показывают, что в сценарии неизменной политики бюджетный дефицит в среднесрочной перспективе будет выше, чем планировалось ранее, а дополнительное финансирование для новых приоритетных мероприятий доступно в очень ограниченном объеме только в 2026 году. Для последующих лет фискальное пространство имеет отрицательное значение.

Прогноз бюджетного баланса основан на макроэкономических прогнозах, подготовленных в июне и утвержденных Советом по фискальной дисциплине, которые предусматривают рост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии в сопоставимых ценах в 2025 году на 1,1%. Это на 0,1 процентного пункта меньше, чем прогнозировало Министерство финансов в феврале. Прогноз на 2026 год остается на уровне 2,1%, а на 2027–2029 годы — 2,2%.

В то же время пессимистический сценарий Министерства финансов предусматривает рост ВВП в сопоставимых ценах в 2025 году на 0,0%, в 2026 году — на 1,3%, в 2027 году — на 2,2%, в 2028 году — на 2,2% и в 2029 году — на 2,2%.