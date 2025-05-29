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Минобороны РФ сдает подбитую на войне технику на металлолом

© Deutsche Welle 29 мая, 2025 18:07

Мир 0 комментариев

Лоты о продаже десятков единиц подбитой российской военной техники в Ростовской области появились на портале "ГИС Торги", обратило внимание региональное издание. Торги запланированы на 30 июня, сообщает Deutsche Welle.

Министерство обороны России продает на металлолом в Ростовской областидесятки единиц военной техники, подбитой на войне против Украины. О появлении трех соответствующих лотов на портале "ГИС Торги" обратили внимание СМИ: начальная цена первого из них составляет 4,37 млн рублей, второго - 4,39 млн, третьего - 3,2 миллиона. Как отмечается в материале, продавцом нефункциональной военной техники выступает ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений" российского Минобороны.

Как уточняет издание The Moscow Time, официально министерство продает на этих торгах "черный и цветной металл", однако на прикрепленных к торгам фотографиях несложно распознать подбитую военную технику. В пояснительном тексте к лотам говорится, что продаются танки Т-80, Т72БЗ, Т62, боевые машины пехоты (БМП), а также бронетранспортеры (БТР) различных модификаций. Согласно сообщению, весь этот "товар" находится в селе Петровка Мясниковского района Ростовской области и продается с условием самовывоза, однако перед этим покупатель обязан предоставить "лицензию на право заготовки, переработки и реализации лома черных металлов". Торги запланированы на 30 июня.

По данным сайта Oryx, ведущим учет подтвержденных случаев уничтожения военной техники в Украине, ВС РФ с начала полномасштабного вторжения на данный момент потеряла 21 883 единицы военной техники, из которых 16 766 были уничтожены, 895 - повреждены, 1164 - брошены и 3058 - захвачены Вооруженными силами Украины.

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