Министру здравоохранения вынесли вотум недоверия. Пока только медики

По его словам, дальнейшие шаги обсудят на заседании совета 16 декабря. «Сейчас ещё идёт подготовка. Нужно оценить дальнейшие действия, возможно, провести анкетирование и опросы», — пояснил Керис.

Профсоюз будет следить, как Сейм рассмотрит проект государственного бюджета. «Если бюджет не примут и правительство падёт, то будет один сценарий, если продолжит работу — другой», — добавил Керис. «Пока немного не хватает информации, но думаю, к середине декабря всё станет ясно».

Он подтвердил, что не исключена возможность протестов. «Выражение недоверия — лишь первый шаг», — заявил глава LVSADA.

Ранее профсоюз потребовал с 1 января 2026 года повысить среднюю зарплату медперсоналу на 13,5%, а другим работникам лечебных учреждений — на 120 евро. Для этого, по оценке LVSADA, бюджету потребуется дополнительно 133 млн евро.

Однако, как отмечает организация, государство не планирует повышать зарплаты ни в этом, ни в 2026 году. Это грозит «ускоренным оттоком специалистов из государственного сектора при уже критическом дефиците кадров».

На первом заседании примирительной комиссии профсоюз предложил министерству подать в Кабинет министров запрос о дополнительном финансировании и отложить переговоры до ответа правительства. На втором заседании Минздрав сообщил, что не намерен подавать такой запрос и предложил совместно обратиться за повышением зарплат уже при подготовке бюджета-2027 — при условии, что это не будет запрещено. LVSADA отказался от такого варианта, и работа комиссии завершилась без результата.

В Минздраве подчёркивают, что осознают «серьёзность кадровой ситуации, особенно нехватку медсестёр», и считают рост зарплат важным фактором для удержания специалистов. Ведомство заявляет, что выступает за «системное укрепление человеческих ресурсов согласно стратегии развития кадров здравоохранения 2025–2029 годов и за регулярный диалог с профсоюзами и профессиональными организациями».

Министерство напоминает, что в 2023 году с LVSADA был подписан меморандум о сотрудничестве, а с 1 января 2024 года уже произошло повышение зарплат в отрасли.

Министр Хосам Абу Мери отметил, что «в бюджете нет средств для выполнения требований профсоюза». В 2025 году здравоохранению предусмотрено дополнительно 34,5 млн евро, из которых большая часть пойдёт на улучшение ухода за матерями и детьми.

По мнению LVSADA, подготовленный правительством проект бюджета на 2026 год «снизит конкурентоспособность государства, навредит устойчивости Латвии и разрушит социальную справедливость». Профсоюз считает, что «в нынешнем виде бюджет утверждать нельзя».