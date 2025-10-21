Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Министру здравоохранения вынесли вотум недоверия. Пока только медики

© LETA 21 октября, 2025 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский союз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) объявил о недоверии министру здравоохранения Хосаму Абу Мери и его ведомству, сообщил руководитель профсоюза Валдис Керис.

По его словам, дальнейшие шаги обсудят на заседании совета 16 декабря. «Сейчас ещё идёт подготовка. Нужно оценить дальнейшие действия, возможно, провести анкетирование и опросы», — пояснил Керис.

Профсоюз будет следить, как Сейм рассмотрит проект государственного бюджета. «Если бюджет не примут и правительство падёт, то будет один сценарий, если продолжит работу — другой», — добавил Керис. «Пока немного не хватает информации, но думаю, к середине декабря всё станет ясно».

Он подтвердил, что не исключена возможность протестов. «Выражение недоверия — лишь первый шаг», — заявил глава LVSADA.

Ранее профсоюз потребовал с 1 января 2026 года повысить среднюю зарплату медперсоналу на 13,5%, а другим работникам лечебных учреждений — на 120 евро. Для этого, по оценке LVSADA, бюджету потребуется дополнительно 133 млн евро.

Однако, как отмечает организация, государство не планирует повышать зарплаты ни в этом, ни в 2026 году. Это грозит «ускоренным оттоком специалистов из государственного сектора при уже критическом дефиците кадров».

На первом заседании примирительной комиссии профсоюз предложил министерству подать в Кабинет министров запрос о дополнительном финансировании и отложить переговоры до ответа правительства. На втором заседании Минздрав сообщил, что не намерен подавать такой запрос и предложил совместно обратиться за повышением зарплат уже при подготовке бюджета-2027 — при условии, что это не будет запрещено. LVSADA отказался от такого варианта, и работа комиссии завершилась без результата.

В Минздраве подчёркивают, что осознают «серьёзность кадровой ситуации, особенно нехватку медсестёр», и считают рост зарплат важным фактором для удержания специалистов. Ведомство заявляет, что выступает за «системное укрепление человеческих ресурсов согласно стратегии развития кадров здравоохранения 2025–2029 годов и за регулярный диалог с профсоюзами и профессиональными организациями».

Министерство напоминает, что в 2023 году с LVSADA был подписан меморандум о сотрудничестве, а с 1 января 2024 года уже произошло повышение зарплат в отрасли.

Министр Хосам Абу Мери отметил, что «в бюджете нет средств для выполнения требований профсоюза». В 2025 году здравоохранению предусмотрено дополнительно 34,5 млн евро, из которых большая часть пойдёт на улучшение ухода за матерями и детьми. 

По мнению LVSADA, подготовленный правительством проект бюджета на 2026 год «снизит конкурентоспособность государства, навредит устойчивости Латвии и разрушит социальную справедливость». Профсоюз считает, что «в нынешнем виде бюджет утверждать нельзя».

 

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

