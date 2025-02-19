Министр: «Я не хочу, чтобы курьер рылся в пакете, съедал картошку фри, а остальное привозил мне»

«Я не хочу, чтобы курьер, независимо от того, является ли он гражданином Латвии или нет, рылся в пакете, съедал картошку фри, а остальное привозил мне, - отметил Краузе. - В сфере оборота пищевых продуктов должны соблюдаться высокие стандарты».

Он подчеркнул, что важно обеспечить прозрачность в вопросе, кто именно занимается доставкой продуктов. В связи с этим проводились переговоры с компаниями-доставщиками, такими как Wolt, которые выразили готовность обучать своих курьеров и обеспечивать более высокие стандарты.

Однако в процессе регистрации выяснился один важный факт — из примерно 2200 зарегистрированных курьеров 43% находились в Латвии нелегально.

«Это довольно глупо — люди, которые знают, что они находятся в Латвии незаконно, сами приходят и регистрируются», — прокомментировал Краузе.

По его словам, многие нелегальные иммигранты даже не осознавали, что их статус является незаконным. «Они сами не понимали, что делают», — сказал он. Однако эта ситуация указывает на необходимость более строгого контроля.

Что делать с нелегальными курьерами?

Министр сельского хозяйства считает, что в Латвии необходимо ввести более строгую проверку документов, чтобы предотвратить работу нелегальных иммигрантов в стране. Он предложил практический подход: «Полиция и муниципальная полиция должны вмешаться — проверять документы на улицах. Если все в порядке — хорошо, если нет — применять административную ответственность, доставлять в Муцениеки и депортировать».

Он сравнил эту ситуацию с личным опытом из 90-х годов, когда ездил на работу в Норвегию. «Ты выходишь на вокзале в Осло, и полицейский уже смотрит — этот похож на выходца из Восточной Европы. Сразу подходит, сразу проверка документов. По-моему, это нормально — если приехал легально, все в порядке. Если нет, должны быть приняты соответствующие меры».

Изначально регистрация курьеров в Латвии была введена для обеспечения безопасности продуктов питания, но вскрыла более широкую проблему — нелегальную миграцию. Пока компании обещают повысить стандарты доставки, государственные учреждения сталкиваются с необходимостью усиления контроля за тем, кто и каким образом работает в сфере доставки продуктов.