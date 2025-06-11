Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня подала в отставку (ДОПОЛНЕНО)

Редакция PRESS 11 июня, 2025 12:02

Новости Латвии 0 комментариев

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") подала в отставку, сообщила в среду премьер-министр Эвика Силиня.

Берзиня уведомила об этом Силиню в среду, и премьер-министр приняла ее отставку.

Силиня сообщила о решении Берзини в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

По словам премьер-министра, Берзиня первой предприняла активные действия после проблем на выборах и отстранила главу Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР). По словам Силини, Берзиня сразу же начала выяснять, как возникли все технические неполадки, возникшие в ходе избирательного процесса.

Самое главное для Силини сейчас - чтобы к следующим выборам, то есть выборам в Сейм 2026 года, все было в полном порядке и подобная ситуация больше не повторилась.

Премьер-министр подчеркнул, что Берзиня - опытный политик и пошла на такой шаг, учитывая, что она отвечает за техническую сторону выборов, в том числе и за ГАЦР. Также Силиня призвала дождаться официального комментария самой Берзини.

Силиня еще раз выразила благодарность всем, кто принимал участие в выборах, а также неоднократно указывала на то, что действия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) во время выборов были неадекватными, поэтому она также приветствует заявление об отставке главы ЦИК Кристины Саулите. Силиня надеется, что и другие причастные лица оценят свою ответственность.

После ухода с должности министра у Берзини будет возможность стать депутатом Сейма, так как она была избрана на выборах в 14-й Сейм. Если Берзиня примет такое решение, Гиртс Валдис Кристовскис ("Новое Единство") потеряет свой депутатский мандат.

Премьер-министр указала, что вопрос о назначении нового министра окружающей среды, природных ресурсов и охраны окружающей среды пока преждевременный, он будет решен, когда Берзиня уйдет в отставку. "Затем мы рассмотрим этот вопрос в правлении "Нового единства", а также в коалиции", - сказала Силиня, добавив, что необходимо время для официального принятия отставки министра.

Как сообщалось, при подсчете голосов на местных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье возникли технические проблемы. Проблемы на избирательных участках в связи с техническими неполадками возникали и в течение недели, когда проходило предварительное голосование.

В настоящее время ведется служебная проверка проблем с подсчетом голосов, так как сначала необходимо собрать всю необходимую и доступную информацию о произошедшем, сообщил журналистам в понедельник директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 15 реакций
Комментарии (0) 15 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:00 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 3 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 3 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 7 часов назад
Ночь с дождями и ветром: погода на среду
Bitnews.lv 7 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 12 часов назад
Иран и Израиль пошли на перемирие
Sfera.lv 14 часов назад
25% жителей не читают книг
Sfera.lv 14 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать