Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня подала в отставку (ДОПОЛНЕНО)

Берзиня уведомила об этом Силиню в среду, и премьер-министр приняла ее отставку.

Силиня сообщила о решении Берзини в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

По словам премьер-министра, Берзиня первой предприняла активные действия после проблем на выборах и отстранила главу Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР). По словам Силини, Берзиня сразу же начала выяснять, как возникли все технические неполадки, возникшие в ходе избирательного процесса.

Самое главное для Силини сейчас - чтобы к следующим выборам, то есть выборам в Сейм 2026 года, все было в полном порядке и подобная ситуация больше не повторилась.

Премьер-министр подчеркнул, что Берзиня - опытный политик и пошла на такой шаг, учитывая, что она отвечает за техническую сторону выборов, в том числе и за ГАЦР. Также Силиня призвала дождаться официального комментария самой Берзини.

Силиня еще раз выразила благодарность всем, кто принимал участие в выборах, а также неоднократно указывала на то, что действия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) во время выборов были неадекватными, поэтому она также приветствует заявление об отставке главы ЦИК Кристины Саулите. Силиня надеется, что и другие причастные лица оценят свою ответственность.

После ухода с должности министра у Берзини будет возможность стать депутатом Сейма, так как она была избрана на выборах в 14-й Сейм. Если Берзиня примет такое решение, Гиртс Валдис Кристовскис ("Новое Единство") потеряет свой депутатский мандат.

Премьер-министр указала, что вопрос о назначении нового министра окружающей среды, природных ресурсов и охраны окружающей среды пока преждевременный, он будет решен, когда Берзиня уйдет в отставку. "Затем мы рассмотрим этот вопрос в правлении "Нового единства", а также в коалиции", - сказала Силиня, добавив, что необходимо время для официального принятия отставки министра.

Как сообщалось, при подсчете голосов на местных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье возникли технические проблемы. Проблемы на избирательных участках в связи с техническими неполадками возникали и в течение недели, когда проходило предварительное голосование.

В настоящее время ведется служебная проверка проблем с подсчетом голосов, так как сначала необходимо собрать всю необходимую и доступную информацию о произошедшем, сообщил журналистам в понедельник директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.