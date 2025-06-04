Министр обороны США впервые не будет участвовать в «Рамштайне»

Хегсет, вернувшийся в воскресенье с конференции по национальной безопасности в Сингапуре, не прибудет в Брюссель до вечера среды, утверждает агентство. Его анонимный источник заявил, что министр обороны США не будет участвовать в собрании и по видеосвязи.

Это последний из серии шагов, которые предпринял Вашингтон, чтобы дистанцироваться от военных действий в Украине, отмечает издание.

Предшественник Хегсета Ллойд Остин создал группу в формате «Рамштайн» после начала войны в Украине. С тех пор более 50 стран-членов группы вместе предоставили Киеву около 126 млрд долларов США военной помощи, включая более 66,5 млрд долларов предоставили США. Хегсет сначала отказался от роли лидера, а теперь и вовсе отказался от встречи, резюмирует AP.