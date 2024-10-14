Министерство образования просит у СГБ проверить Самойлова на соответствие требованиям допуска к гостайне

В данный момент проводится оценка.

Срок проверки лица составляет три месяца, но если по объективным причинам трехмесячный срок не может быть соблюден, то руководитель органа национальной безопасности может продлить его на срок ещё до трех месяцев, уведомив об этом лицо.

После оценки VDD информирует о принятом решении как претендента, так и учреждение, инициировавшее проверку.

Пляжный волейболист Самойлов был избран на должность в ходе открытого конкурса, на который в целом претендовали 13 человек. Свои обязанности он начал исполнять 10 июля этого года.

Помимо значительного международного опыта в участии и организации спортивных соревнований, Самойлов имеет профессиональную степень магистра финансов - учился в Высшей банковской школе. Он трижды представлял Латвию на Олимпийских играх как пляжный волейболист, а также неоднократно завоевывал призовые места на чемпионатах Европы и Кубках мира по пляжному волейболу.