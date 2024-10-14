Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 14. Октября Завтра: Minna, Vilhelmine

Министерство образования просит у СГБ проверить Самойлова на соответствие требованиям допуска к гостайне

Редакция PRESS 14 октября, 2024 16:46

Спорт 0 комментариев

В Службу государственной безопасности (VDD) поступил запрос от Министерства образования и науки с просьбой оценить соответствие директора департамента спорта министерства Александра Самойлова требованиям специального разрешения на допуск к работе с гостайной, выяснило агентство LETA.

В данный момент проводится оценка.

Срок проверки лица составляет три месяца, но если по объективным причинам трехмесячный срок не может быть соблюден, то руководитель органа национальной безопасности может продлить его на срок ещё до трех месяцев, уведомив об этом лицо.

После оценки VDD информирует о принятом решении как претендента, так и учреждение, инициировавшее проверку.

Пляжный волейболист Самойлов был избран на должность в ходе открытого конкурса, на который в целом претендовали 13 человек. Свои обязанности он начал исполнять 10 июля этого года.

Помимо значительного международного опыта в участии и организации спортивных соревнований, Самойлов имеет профессиональную степень магистра финансов - учился в Высшей банковской школе. Он трижды представлял Латвию на Олимпийских играх как пляжный волейболист, а также неоднократно завоевывал призовые места на чемпионатах Европы и Кубках мира по пляжному волейболу.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 7 реакций
Комментарии (0) 7 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Русская энергия» и концерт в Москве. Как Джаред Лето спровоцировал скандал и возмутил украинцев

Важно 16:56

Важно 0 комментариев

Украинский МИД резко отреагировал на заявление американского певца Джареда Лето из группы Thirty Seconds to Mars, который на концерте в Белграде назвал войну России против Украины «проблемой» и заявил, что хочет приехать в Санкт-Петербург, Москву и Киев, сообщает BBC.

Украинский МИД резко отреагировал на заявление американского певца Джареда Лето из группы Thirty Seconds to Mars, который на концерте в Белграде назвал войну России против Украины «проблемой» и заявил, что хочет приехать в Санкт-Петербург, Москву и Киев, сообщает BBC.

Читать

Житель Латвии найден мертвым в английском парке. Полиция ищет родственников

Важно 16:34

Важно 0 комментариев

Тело мужчины нашли в парке недалеко от Ливерпуля – в Саутпорте. Полиция Мерсисайда полагает, что мужчина родом из Латвии, сообщает liverpoolecho.co.uk.

Тело мужчины нашли в парке недалеко от Ливерпуля – в Саутпорте. Полиция Мерсисайда полагает, что мужчина родом из Латвии, сообщает liverpoolecho.co.uk.

Читать

Куда ветер подует: электроэнергия в Балтии подешевела на 53%

Новости Латвии 16:25

Новости Латвии 0 комментариев

 Оптовая цена электроэнергии благодаря производству на ветряных электростанциях, которое на прошлой неделе выросло почти вдвое, в Литве на прошлой неделе снизилась на 53% до 61 евро за мегаватт-час (МВтч).

 Оптовая цена электроэнергии благодаря производству на ветряных электростанциях, которое на прошлой неделе выросло почти вдвое, в Литве на прошлой неделе снизилась на 53% до 61 евро за мегаватт-час (МВтч).

Читать

ЕС больше не даст нам денег на строительство дорог: только на велосипеды и пешеходов!

Выбор редакции 16:22

Выбор редакции 0 комментариев

Вклад средств из еврофондов в латвийские дороги значительно поднял их качество. Но уже в ближайшие годы Латвия встанет перед вызовом, как это самое качество сохранить — поскольку в новом периоде планирования еврофонды нельзя будет использовать для автодорог, заявил в эфире программы «Кейс» на LSM+ руководитель Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис.

Вклад средств из еврофондов в латвийские дороги значительно поднял их качество. Но уже в ближайшие годы Латвия встанет перед вызовом, как это самое качество сохранить — поскольку в новом периоде планирования еврофонды нельзя будет использовать для автодорог, заявил в эфире программы «Кейс» на LSM+ руководитель Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис.

Читать

Изнасилования девочек и торговля людьми: трем мужчинам вынесен приговор

Важно 16:09

Важно 0 комментариев

Курземский районный суд приговорил к лишению свободы трех молодых мужчин за сексуальное насилие над несовершеннолетними, а одного из них — также за торговлю людьми, сообщила прокуратура, уточнив, что рассмотрение дела произошло в начале сентября, сообщает LSM+.

Курземский районный суд приговорил к лишению свободы трех молодых мужчин за сексуальное насилие над несовершеннолетними, а одного из них — также за торговлю людьми, сообщила прокуратура, уточнив, что рассмотрение дела произошло в начале сентября, сообщает LSM+.

Читать

Bolt Food вводит новые правила для доставки еды: какие?

Бизнес 16:03

Бизнес 0 комментариев

Платформа доставки еды Bolt Food предложит производителям еды наклейки для запечатывания упаковок с едой и будет проверять гигиену курьеров и состояние боксов для доставки, чтобы обеспечить безопасность доставляемой еды, сообщили LETA в компании.

Платформа доставки еды Bolt Food предложит производителям еды наклейки для запечатывания упаковок с едой и будет проверять гигиену курьеров и состояние боксов для доставки, чтобы обеспечить безопасность доставляемой еды, сообщили LETA в компании.

Читать