Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Минфин: Латвию до 2029 года ждут долги, дефицит и ноль новых возможностей (2)

© LETA 20 августа, 2025 07:59

Новости Латвии 2 комментариев

Кабинет министров во вторник ознакомился с подготовленным Минфином докладом о прогнозах макроэкономики, доходов и баланса бюджета на 2026–2029 годы. Согласно расчётам, в 2026 году дополнительные средства в бюджете, так называемая фискальная свобода, составят всего 39,7 млн евро.

В последующие годы ситуация ухудшится: в 2027 году фискальная свобода прогнозируется отрицательной на 140 млн евро, в 2028-м — минус 144 млн, в 2029-м — минус 322 млн евро. Это значит, что средств на новые приоритетные инициативы не будет, а ресурсы придётся направлять на покрытие дефицита.

По прогнозам Минфина, при неизменной политике бюджетный дефицит в среднесрочной перспективе превысит допустимый уровень: 3% ВВП в 2026 году, 4,1% в 2027-м, 3,7% в 2028-м и 3,9% в 2029-м. Государственный долг может вырасти с 48,9% ВВП в конце 2025-го до 56,4% в 2029-м. Рост дефицита и долга объясняется прежде всего увеличением расходов на оборону, более низким номинальным ростом ВВП и удорожанием внешних проектов.

В прогнозах учтены и показатели госпредприятия Latvijas dzelzceļš: его отрицательное влияние на бюджет в 2026 году составит минус 17,6 млн евро, в 2027-м — минус 25,6 млн, в 2028-м — минус 25,9 млн и в 2029-м — минус 28 млн евро. Для этого, согласно закону о бюджете, компании потребуется отдельное согласие Кабмина.

Министр финансовАрвилс Ашераденс заявил, что новый бюджет предусматривает создание специальной программы —  Государственный фонд обороны и безопасности. Средства из неё направят на рост оборонных расходов до 5% ВВП. На дополнительное финансирование этой программы запланировано: в 2026 году — 296,5 млн евро, в 2027-м — 434 млн, в 2028-м — 652 млн и в 2029-м — уже 806 млн евро.

Министр признал, что это ухудшит баланс госбюджета в среднесрочной перспективе по сравнению с весенними прогнозами. «Чтобы сбалансировать бюджет, нам придётся работать с дефицитом и использовать изъятие из правил для финансирования оборонных расходов», — сказал Ашераденс.

Минфин также обновил прогнозы инфляции. В 2025 году она ожидается на уровне 3,5% (против прежних 2,5%) из-за роста цен на продукты и тепло. В 2026-м инфляция может снизиться до 2,3%, а затем стабилизироваться на уровне 2,2%, что соответствует траектории стран с конвергенцией к среднеевропейским показателям.

В докладе отдельно подчеркнуто, что прогнозы делаются в условиях высокой неопределённости. Среди ключевых рисков названы возможные торговые войны и геополитические потрясения, которые могут снизить экспорт и инвестиции. В то же время оптимистичный сценарий предусматривает рост внешней торговли и ускорение экспорта, что позволило бы сократить дефицит и замедлить рост госдолга.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 61 реакций
Комментарии (2) 61 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:55 24.08.2025
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

Важно 13:45

Важно 2 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать
Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 2 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Важно 12:54

Важно 2 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Важно 12:35

Важно 2 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (2)

Важно 11:54

Важно 2 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей (2)

Важно 11:14

Важно 2 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

Важно 11:02

Важно 2 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать