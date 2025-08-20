В последующие годы ситуация ухудшится: в 2027 году фискальная свобода прогнозируется отрицательной на 140 млн евро, в 2028-м — минус 144 млн, в 2029-м — минус 322 млн евро. Это значит, что средств на новые приоритетные инициативы не будет, а ресурсы придётся направлять на покрытие дефицита.

По прогнозам Минфина, при неизменной политике бюджетный дефицит в среднесрочной перспективе превысит допустимый уровень: 3% ВВП в 2026 году, 4,1% в 2027-м, 3,7% в 2028-м и 3,9% в 2029-м. Государственный долг может вырасти с 48,9% ВВП в конце 2025-го до 56,4% в 2029-м. Рост дефицита и долга объясняется прежде всего увеличением расходов на оборону, более низким номинальным ростом ВВП и удорожанием внешних проектов.

В прогнозах учтены и показатели госпредприятия Latvijas dzelzceļš: его отрицательное влияние на бюджет в 2026 году составит минус 17,6 млн евро, в 2027-м — минус 25,6 млн, в 2028-м — минус 25,9 млн и в 2029-м — минус 28 млн евро. Для этого, согласно закону о бюджете, компании потребуется отдельное согласие Кабмина.

Министр финансовАрвилс Ашераденс заявил, что новый бюджет предусматривает создание специальной программы — Государственный фонд обороны и безопасности. Средства из неё направят на рост оборонных расходов до 5% ВВП. На дополнительное финансирование этой программы запланировано: в 2026 году — 296,5 млн евро, в 2027-м — 434 млн, в 2028-м — 652 млн и в 2029-м — уже 806 млн евро.

Министр признал, что это ухудшит баланс госбюджета в среднесрочной перспективе по сравнению с весенними прогнозами. «Чтобы сбалансировать бюджет, нам придётся работать с дефицитом и использовать изъятие из правил для финансирования оборонных расходов», — сказал Ашераденс.

Минфин также обновил прогнозы инфляции. В 2025 году она ожидается на уровне 3,5% (против прежних 2,5%) из-за роста цен на продукты и тепло. В 2026-м инфляция может снизиться до 2,3%, а затем стабилизироваться на уровне 2,2%, что соответствует траектории стран с конвергенцией к среднеевропейским показателям.

В докладе отдельно подчеркнуто, что прогнозы делаются в условиях высокой неопределённости. Среди ключевых рисков названы возможные торговые войны и геополитические потрясения, которые могут снизить экспорт и инвестиции. В то же время оптимистичный сценарий предусматривает рост внешней торговли и ускорение экспорта, что позволило бы сократить дефицит и замедлить рост госдолга.