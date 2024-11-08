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Минэкономики завершило подготовку доклада об итогах переговоров между акционерами Tet и LMT

© LETA 8 ноября, 2024 20:17

Бизнес 0 комментариев

Министерство экономики завершило подготовку доклада об итогах переговоров между акционерами телекоммуникационных компаний ООО "Tet" и ООО "Latvijas mobilais telefons" (LMT), свидетельствует информация на портале правовых актов.

Документ имеет статус ограниченного доступа, поэтому официально пока неизвестно, сколько и какие сценарии Минэкономики предлагает рассмотреть в правительстве.

Министр экономики Виктор Валайнис не ответил на вопрос агентства ЛЕТА, какой из вариантов он поддерживает - объединить LMT и "Tet", выплатив другому акционеру, шведской компании "Telia", нескольких сотен миллионов евро, чтобы уменьшить ее влияние, или же полностью выкупить обе компании у "Telia" и привлечь нового стратегического инвестора.

Министр подчеркнул, что не готов комментировать неофициальную информацию.

Отвечая на вопрос о том, видит ли он возможности достижения какого-либо решения по этому вопросу, Валайнис сказал, что на данный момент существует множество теорий относительно процесса.

"Хотелось бы рассмотреть этот вопрос в правительства как таковой, а затем принять решение о дальнейших шагах", - сказал министр, добавив, что пока неизвестно, сможет ли правительство обсудить этот вопрос уже на следующей неделе.

Неофициально агентству ЛЕТА известно, что на переговорах между государством и "Telia" обсуждалось несколько вариантов - от слияния "Tet" и LMT до сохранения прежней ситуации. Также рассматривалась возможность полного или частичного выкупа обоих предприятий у "Telia" и отчуждения ряда активов.

Как сообщалось, 16 июля правительство наметило дальнейшие сценарии переговоров с телекоммуникационной компанией "Tet" и вторым акционером LMT - "Telia", поручив провести их Минэкономики.

В свое время была создана сложная схема управления "Tet" и LMT, о пересмотре которой обоим акционерам - государству и "Telia" - до сих пор так и не удалось договориться.

Государству в лице "Possessor" принадлежит 51% долей "Tet", а дочерней компании "Telia" "Tilts Communications" - 49% долей "Tet". В свою очередь в капитале LMT 49% принадлежат "Telia" и ее дочерней компании "Sonera Holding", 28% - государству через Латвийский государственный центр радио и телевидения (23%) и "Possessor" (5%), а еще 23% долей LMT принадлежат "Tet".

Это теоретически означает, что посредством "Tet" 11,73% долей LMT контролирует государство, а 11,27% - "Telia", что должно означать, что доля "Telia" в капитале LMT составляет 60,3%, а государства - 39,7%. Однако на практике фактически государство имеет решающий контроль и в LMT, так как имеет преимущество в "Tet". Такое положение дел затормозило принятие ряда стратегических решений, требующих консенсуса.

"Telia" предложила изменить эту структуру - LMT приобрела бы за деньги телекоммуникационный бизнес "Tet", который следует выделить в отдельную компанию (условно "Tet Telco"), обоим нынешним акционерам "Tet Telco" были бы выплачены особые дивиденды, и "Telia" продала бы государству свои 49% долей "Tet", а от "Tet" переняла бы недостающий 1% долей LMT, в результате чего обоим основным акционерам - государству и "Telia" - принадлежало бы по 50% LMT. Позже предложено провести IPO и 20% или более акций LMT котировать на бирже. В публичном предложении часть своих акций должны продать оба акционера. В результате сделки пришлось бы заменить и высший менеджмент компаний.

Представители правительства официально не прокомментировали это предложение, но отвергли возможность продажи долей государства. Вместо этого рассматривается возможность выкупа у "Telia" долей LMT и "Tet".

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