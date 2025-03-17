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Минcообщения выделило самоуправлениям деньги на ремонт транзитных улиц городов

Редакция PRESS 17 марта, 2025 14:39

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министерство сообщения выделило самоуправлениям 7 млн евро на обновление покрытия городских транзитных улиц в этом году. Выделенная сумма в два раза больше, чем в прошлом году, сообщили в министерстве.

Заявки на ремонт транзитных улиц подали 15 городов, которые планируют реализовать в целом 19 проектов на сумму 7,002 млн евро. Финансирование выделено из бюджетной подпрограммы "Содержание и обновление государственных автодорог".

Вентспилсскому самоуправлению, которое подало заявку на три проекта, выделено софинансирование в размере 1,3 млн евро. В Вентспилсе планируется заменить покрытие на путепроводе улицы Дзинтару, на проспекте Лиелайс от улицы Лачплеша до моста через Венту и улицы Рупниецибас, а также отремонтировать улицу Дзинтару от улицы Узварас до моста через Венту.

Гулбенское самоуправление получило 789 тыс. евро, из которых 711 тыс. евро необходимы для ремонта улицы Бривибас от улицы Парка до улицы Упес, а 78 тыс. евро - для ремонта улицы Резекнес от улицы Бривибас до улицы Парка.

В Добеле планируется заменить покрытие на улице Терветес на сумму 778 тыс. евро, в Алуксне - на улице Пилс от улицы Колберга до улицы Калнадруву на сумму 705 тыс. евро.

Самоуправление Валки планирует ремонт улицы Земгалес на участке от улицы Райня до улицы Буртниеку, участка улицы Парка от улицы Буртниеку до улицы Талавас, а также улицы Буртниеку на сумму 690 тыс. евро.

Смилтене выделено 430 тыс. евро на замену покрытия улицы Даугавас, а Ауце - 387 тыс. евро на ремонт улицы Витиню.

Самоуправлению Руены на два проекта выделено 386 тыс. евро: 195 тыс. на замену покрытия улицы Пернавас и 191 тыс. евро - улицы Ригас. В Карсаве выделенное государством софинансирование в размере 301 тыс. евро будет использовано для ремонта улицы Виенибас.

Мадоне на ремонт улицы Рупниецибас выделено 290 тыс. евро, Краславе на ремонт улицы Ригас - 275 тыс. евро, Дагде на третью очередь ремонта улицы Даугавпилс - 261 тыс. евро, Стренчи на ремонт улицы Валкас от улицы Слимницас до границы города - 193 тыс. евро, а Даугавпилсу на ремонт улицы Лиела - 155 тыс. евро.

В Скрунде запланирован ремонт улицы Кулдигас, для которого предоставлено финансирование в размере 24 тыс. евро.

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В больнице скончался водитель, который на Вентспилсском шоссе, вероятно, спровоцировал трагическую аварию, в которой пострадали молодые участники хора «Nоšu planēta» из Вентспилсской музыкальной средней школы. Их дирижёр погибла на месте происшествия, а позже в больнице скончалась и одна из юных певиц хора. В рамках возбужденного полицией дела водителю не был присвоен никакой статус, так как он долгое время находился в коме и не мог быть допрошен. Теперь, вероятно, процесс будет прекращён, сообщает LSM.

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