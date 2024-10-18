Минблаг несколько лет запрашивал из бюджета необоснованно большие средства: ревизия Госконтроля

Как сообщила представитель Госконтроля Гунта Кревица, проводя ревизию соответствия, Госконтроль пришел к выводу, что запрошенное Минблагом дополнительное финансирование целевой субсидии самоуправлениям на пособия ГМД в 2023 и 2024 годах было необоснованно высоким.

Эти расхождения были вызваны как неправильно установленным количеством получателей пособия, так подходом к расчету. В результате Госконтроль пришел к выводу, что самоуправления в целом использовали выделенные средства в соответствии с нормативными актами.

Хотя уже в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, пособие ГМД получало на 10% меньше людей, в начале 2023 года при составлении бюджетного запроса на 2023-2025 годы Миблаг не принимая во внимание фактические тенденции, запланировав количество получателей пособия ГМД со значительно возрастающей тенденцией на каждый последующий год. Расчетное финансирование было дополнительно увеличено на прогнозы Министерства финансов по индексу потребительских цен на 2022 и 2023 годы - в общей сложности на 25,8%, установили контролеры.

Запрос на финансирование также включал поддержку украинских беженцев, исходя из предположения, что помощь будет оказана 531 человеку (1,33% от запланированных 40 000 граждан Украины), хотя финансирование на пособия ГМД этой целевой группе было запланировано и в бюджете Министерства умного управления и регионального развития, обнаружила ревизия.

По словам члена совета Госконтроля Майи Аболини, в условиях, когда средства государственного бюджета на развитие ограничены, Госконтроль призывает Министерство финансов и другие государственные органы более ответственно следить за обоснованием и использованием каждого дополнительного евро.

По мнению Госконтроля, если не изменить применявшийся до сих пор подход к планированию финансирования, то в 2025 и 2026 годах финансирование целевых субсидий самоуправлениям на пособия ГМД будет как минимум на 7,8 млн евро больше, чем требуется на самом деле.