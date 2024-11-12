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Мимо Риги? Споры коалиции о Rail Baltica

© LETA 12 ноября, 2024 11:37

Новости Латвии 0 комментариев

Между партиями коалиции нет единогласия по поводу дальнейшей реализации проекта "Rail Baltica".

"Председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев в понедельник после заседания партий, формирующих правительство, заявил, что Министерство сообщения выполнило домашнее задание, подготовив информационный отчет о реализации "Rail Baltica" в Латвии. По его мнению, это разумное и реалистичное решение.

Сегодня коалиция договорилась, что информационный отчет еще будет согласован с некоторыми министерствами, после чего можно будет принять политическое решение.

Между тем, министр земледелия Арманд Краузе (Союз зеленых и крестьян, СЗК) заявил, что партия не поддерживает отчет, поскольку предполагаемое финансирование должно на 85% состоять из средств Европейского союза и на 15% - из средств государства. "Мы считаем, что в отчете должна быть такая разбивка и что Европейский союз должен выполнить свои обещания", - подчеркнул Краузе.

СЗК также считает, что очень важно, чтобы Рига была подключена к магистрали с самого начала, а не пришлось думать об этом потом. "Сначала мы позаботимся о Риге, а затем двинемся на север", - добавил Краузе.

Представитель "Прогрессивных" Андрис Шуваев заявил, что сообщение между Литвой и Эстонией должно финансироваться из европейских фондов и быть приоритетным, а Рига должна быть включена в первый этап, но вопрос в деталях. Шуваев надеется, что информационный отчет может быть рассмотрен правительством в ближайшем будущем.

Министр финансов Арвилс Ашераденс сказал, что ясно, что главное - найти решение для основного маршрута, который соединяет Литву и Эстонию, а затем постепенно решать вопрос о соединении со станциями, запланированными в Риге.

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