Миллионы на ветер: Польша отказалась от лишних латвийских вакцин от Covid-19, а мы продолжаем закупки

Ещё в ноябре 2023 года на заседании парламентской комиссии по бюджету и финансам обсуждалась возможность продажи Польше препаратов на сумму около 2,6 млн евро. Однако в феврале Варшава официально уведомила, что сделки не будет. Кабинет министров на прошлой неделе признал утратившим силу распоряжение о продаже вакцин.

В Минздраве пояснили, что цены на вакцины не подлежат разглашению по требованию производителя. Ранее депутаты интересовались, почему Латвия продолжает получать партии вакцин, на которые внутри страны больше нет спроса. Чиновники отмечали, что контракты с фармкомпаниями заключала Европейская комиссия от имени всех стран ЕС, и изменить их условия пока не удаётся.

Согласно договорённостям, поставки вакцин в Латвию будут продолжаться до конца 2026 года.