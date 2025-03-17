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Миллион на зарплаты и премии, круглосуточное дежурство: создается Центр кризисного управления

© LETA 17 марта, 2025 10:39

Новости Латвии 0 комментариев

Центр кризисного управления (ЦКУ) должен был начать работу еще в этом году, для него уже найден руководитель, составлен список сотрудников и даже запланированы премии, однако закон о создании центра все еще находится в процессе согласования, сообщила передача Латвийского телевидения "de facto".

ЦКУ будет совершенно новым органом, каких в Латвии еще никогда не было. После восстановления независимости было предпринято не менее трех попыток создать структуры, которые помогали бы правительству справляться с кризисными ситуациями, но они оказались неэффективными или лишними.

Участвующие в создании ЦКУ стороны уверены, что теперь все будет по-другому.

В ЦКУ будут круглосуточно дежурить эксперты, информация в центр будет поступать от различных служб, в том числе из-за рубежа, а затем эксперты, представляющие различные сферы, будут анализировать события, каталогизировать риски и прогнозировать развитие ситуации.

В Государственной пожарно-спасательной службе, в ведении которой до сих пор находился секретариат по управлению кризисами, отмечают, что пока рано оценивать возможные улучшения в процессе управления кризисами, поскольку закон еще находится в стадии разработки.

Важнейшей задачей кризисного центра должен стать поиск решений в ситуациях, которые затрагивают разные отрасли и могут иметь разные последствия.

(Lsm.lv)

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