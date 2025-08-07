Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Миллиарды долларов текут в США!» Повышенные пошлины Трампа начали действовать

© Lsm.lv 7 августа, 2025 09:46

Мир 0 комментариев

Новые таможенные пошлины, введенные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом для стран по всему миру, сегодня вступили в силу. Происходит эскалация начатой им торговой войны, сообщает LSM+ со ссылкой на Би-Би-Си. Впереди — пошлина 50% для товаров из Индии, она начнет действовать 27 августа, если та не перестанет покупать российскую нефть.

«Полночь!!! Миллиарды долларов в виде тарифов текут в Соединенные Штаты Америки!» — написал Трамп в социальных сетях за несколько минут до полуночи (по вашингтонскому времени).

Трамп также пригрозил пошлиной в 100% на компьютерные чипы иностранного производства, подталкивая технологические компании к инвестициям в США. Это произошло после того, как Apple объявила о новых инвестициях в размере 100 млрд долларов в США после того, как Белый дом потребовал от неё перенести больше производства в Америку. При этом крупные производители микросхем, вложившие значительные средства в США, похоже, уклонились от введения нового тарифа. Правительственные чиновники Тайваня и Южной Кореи в отдельных заявлениях заявили, что TSMC, SK Hynix и Samsung будут освобождены от нового сбора.

Администрация Трампа на прошлой неделе заявила, что намерена пересмотреть пошлины для десятков торговых партнёров и продлила срок для достижения странами соглашений с США до 7 августа. Трамп называет вводимые им повышенные ставки «взаимными пошлинами», а его действия во внешней торговле направлены на перестройку «несправедливой к США» мировой торговой системы.

Сильнее других ощущают негативное влияние новых пошлин экономики Юго-Восточной Азии, они очень зависят от экспорта. Некоторые эксперты полагают, что Трамп нацелился на страны, имеющие тесные торговые связи с Китаем. Тайвань, ключевой партнер США в Азии, получил пошлину в 20%, но, по словам его президента Лай Цзин-дэ, это временная ставка, переговоры с США еще продолжаются.

Ряд стран, включая Великобританию, Японию и Южную Корею, уже достигли соглашений о снижении пошлин, чем Трамп угрожал в апреле. Евросоюз также заключил рамочное соглашение с Вашингтоном, в рамках которого товары из ЕС будут облагаться в США пошлиной в 15%.

На прошлой неделе Трамп повысил ставку пошлины на импорт из Канады с 25% до 35%. Однако львиная доля канадского экспорта в США не будет облагаться повышенной пошлиной благодаря действующему торговому соглашению между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Высокие тарифы для Мексики были приостановлены ещё на 90 дней, с нею переговоры по заключению торгового соглашения продолжаются.

Кроме того, в среду Трамп повысил общую пошлину для Индии до 50%, подталкивая третьего по величине в мире импортера энергоносителей к прекращению закупок нефти у России. Индийские госкомпании перестали покупать российскую нефть, но частные - продолжают. Бразильский экспорт в США также облагается пошлиной в 50%. США и Китай провели серию переговоров, пытаясь договориться о продлении 90-дневной приостановки действия пошлин, которая истекает 12 августа.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

