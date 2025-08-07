«Миллиарды долларов текут в США!» Повышенные пошлины Трампа начали действовать

«Полночь!!! Миллиарды долларов в виде тарифов текут в Соединенные Штаты Америки!» — написал Трамп в социальных сетях за несколько минут до полуночи (по вашингтонскому времени).

Трамп также пригрозил пошлиной в 100% на компьютерные чипы иностранного производства, подталкивая технологические компании к инвестициям в США. Это произошло после того, как Apple объявила о новых инвестициях в размере 100 млрд долларов в США после того, как Белый дом потребовал от неё перенести больше производства в Америку. При этом крупные производители микросхем, вложившие значительные средства в США, похоже, уклонились от введения нового тарифа. Правительственные чиновники Тайваня и Южной Кореи в отдельных заявлениях заявили, что TSMC, SK Hynix и Samsung будут освобождены от нового сбора.

Администрация Трампа на прошлой неделе заявила, что намерена пересмотреть пошлины для десятков торговых партнёров и продлила срок для достижения странами соглашений с США до 7 августа. Трамп называет вводимые им повышенные ставки «взаимными пошлинами», а его действия во внешней торговле направлены на перестройку «несправедливой к США» мировой торговой системы.

Сильнее других ощущают негативное влияние новых пошлин экономики Юго-Восточной Азии, они очень зависят от экспорта. Некоторые эксперты полагают, что Трамп нацелился на страны, имеющие тесные торговые связи с Китаем. Тайвань, ключевой партнер США в Азии, получил пошлину в 20%, но, по словам его президента Лай Цзин-дэ, это временная ставка, переговоры с США еще продолжаются.

Ряд стран, включая Великобританию, Японию и Южную Корею, уже достигли соглашений о снижении пошлин, чем Трамп угрожал в апреле. Евросоюз также заключил рамочное соглашение с Вашингтоном, в рамках которого товары из ЕС будут облагаться в США пошлиной в 15%.

На прошлой неделе Трамп повысил ставку пошлины на импорт из Канады с 25% до 35%. Однако львиная доля канадского экспорта в США не будет облагаться повышенной пошлиной благодаря действующему торговому соглашению между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Высокие тарифы для Мексики были приостановлены ещё на 90 дней, с нею переговоры по заключению торгового соглашения продолжаются.

Кроме того, в среду Трамп повысил общую пошлину для Индии до 50%, подталкивая третьего по величине в мире импортера энергоносителей к прекращению закупок нефти у России. Индийские госкомпании перестали покупать российскую нефть, но частные - продолжают. Бразильский экспорт в США также облагается пошлиной в 50%. США и Китай провели серию переговоров, пытаясь договориться о продлении 90-дневной приостановки действия пошлин, которая истекает 12 августа.