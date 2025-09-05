Михаил Шуфутинский получил гражданство России

77-летний Михаил Захарович получил российский паспорт 24 августа. До недавнего времени артист находился в стране по виду на жительство.

Напомним, что Шуфутинский переехал в США в 80-х. «Мне очень хотелось в Нью-Йорк! Своими глазами увидеть мюзиклы, услышать настоящий джаз», — объяснял шансонье.

Там он продолжил музыкальную деятельность и даже создал собственный коллектив — группу «Атаман-бэнд». Артисту также удалось оформить американское гражданство. Однако спустя несколько лет звезда шансона решил вернуться на родину.

В России певец построил успешную карьеру и завоевал любовь публики, но не мог решиться на смену паспорта. В Америке все еще оставалась жить его семья. «Я долгое время ездил туда-сюда. С этим легче, когда у тебя есть американский паспорт», — делился музыкант.

Михаил Захарович также признавался: в США не приветствовали двойное гражданство. «Почему не сделал второй паспорт? Это было как-то неправильно, нечестно считалось», — говорил он.

По сообщениям СМИ, решиться на получение российского паспорта его подтолкнули обстоятельства. Три года назад у Михаила Захаровича истек срок паспорта США.

Два года назад исполнитель осудил тех, кто уехал из России в 2022-м.

Напомним, что у Шуфутинского двое детей от второй жены Маргариты. Старший сын Дэвид тоже вернулся в Москву, где занимается продюсированием музыки. Младший наследник Антон остался в Штатах, где вырастил вместе с супругой-афроамериканкой троих детей.

После смерти супруги Михаил Захарович женился на танцовщице Светлане Уразовой. Возлюбленная младше артиста на 30 лет.