Миелавс вырвался из «логова латвийских русских» к движению Херманиса. А Точсу немного тошно

Редакция PRESS 28 октября, 2025 11:58

Важно 0 комментариев

«Никому другому, а мне когда-то хватило мужества с пальмовой ветвью в руке пойти в “логово латвийских русских” с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными к стране, в которой они живут», — с таким заявлением выступил в социальной сети Facebook известный латышский певец и композитор Айнарс Миелавс.

С чем связано очередное заявление популярного в начале 2000-х певца и композитора? Тогда он неоднократно давал концерты на русском языке и даже в пресловутом Доме Москвы. После начала войны в Украине разочаровался, потому что, как заявлял в интервью, «отдельные русские люди нелояльны к моей стране», и принял решение петь и говорить только на латышском языке.

Казалось бы, живём в демократической стране. Однако известный певец решил вступить на путь большой политики — точнее, присоединиться к новому движению режиссёра Алвиса Херманиса «Без партий», чтобы, так сказать, вычистить авгиевы конюшни большой латвийской политики.

 

И заодно раз и навсегда оправдаться за собственное прошлое:

«Почти ничего в своей жизни я не сделал правильно с первого раза. Ошибался, признавал ошибки и учился. Моей страной уже несколько лет управляют люди, которые наступают на грабли снова и снова — самодовольные и финансово обеспеченные мазохисты. Как точно написал Алвис Херманис — политики, ставшие ими в основном потому, что не могут найти честную работу где-нибудь ещё.

Некоторые кричат, что политика — это профессия. Правда? Ни один из ста “слуг народа” не может предъявить соответствующий диплом. Я тоже. Мой диплом — мои дела: песни и плоды, созревшие на полях.

Я присоединяюсь к движению “Без партий”. Потому что не могу иначе. Потому что не будет мне покоя, если останусь в стороне. Потому что вместе с Алвисом мы ходили в разведку. Потому что оба вернулись, не оставив друг друга за линией фронта».

Прекрасные намерения — правда, не совсем понятно, в какую разведку и на каком фронте ходили г-н Миелавс и Херманис в Латвии. Возможно, он имеет в виду неизвестные публике эпизоды лауреата премии Станиславского Алвиса Херманиса, несколько лет работавшего режиссёром в московском Театре Наций. Но что нам, латвийским русским, многим из которых за всю жизнь в Москву довелось съездить в лучшем случае пару раз на экскурсию, до дела, куда ходили популярный певец и композитор и всемирно известный режиссёр.

Однако дальше музыкант попытался оправдаться за своё постыдное прошлое:
«Уже вижу и слышу внутренним взором: “Соловей Кремля! Певец у окупеклиса! Какие у тебя вообще права что-то говорить по этому поводу?” — спрашивает сам себя Айнарс Миелавс.

И сам же отвечает: “Если уж у кого, то именно у меня есть право! Никому другому, а мне когда-то хватило мужества с пальмовой ветвью в руке пойти в “логово латвийских русских” с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными к стране, в которой они живут. Может, слишком поздно, поэтому не вышло. Но я хотя бы попробовал. И этим всё ещё горжусь.”»

Мы тоже было порадовались за успешный выход г-на Миелавса из “логова русских”. Вот выход из Рижского бюро развития туризма, в котором под руководством представителей “Согласия” и “Честь служить Риге” служил или «ходил в разведку» г-н Миелавс, дался ему хуже. В 2023 году KNAB предъявил ему претензии в фиктивной занятости, то есть уважаемый музыкант просто брал деньги рижан, не особенно вдаваясь в подробности, из чьих кошельков шла эта мзда.

Эксцерсис популярного музыканта заметил и журналист Сандрис Точс, прокомментировавший позицию артиста также в социальных сетях:

— Эх, латыши, кого мы там словами “в логове русских” пытаемся сделать лояльными? “Логово” — это для животных! Певец Миелавс, присоединившись к партии Херманиса “Без партий”, наверное, пытается тем оправдаться, что в своё время 9 мая пел у памятника Победы. Это было в 2010 году, и так вышло, что в тот вечер я тоже ехал на велосипеде мимо того места. Пел Миелавс, и мы остановились, чтобы послушать. Я никогда 9 мая не бывал у памятника, только видел сюжеты по телевизору про пьяных и разных странных элементов. И знаете, что меня тогда поразило? Люди! Трезвые. Нарядные. В белых рубашках. В платьях. Слушают Миелавса. Я стоял там какое-то время, прежде чем поехал дальше. Но больше всего меня тронула спокойная атмосфера, тишина. Полная противоположность тому, что рисовала “Панорама” в своих пропагандистских сюжетах. Я был удивлён, рассказывал это знакомым, и многие не верили. Это был один из самых ярких случаев, когда я понял, как работает пропаганда. Тогда памятник Победы никто не называл “окупеклисом” или “памятником оккупации” — разве что совсем ультра. Медиа тоже так не называли. И Миелавс там спокойно пел, как он сейчас говорит, “в русском логове”, и никакой истерии по этому поводу не было. Как же жалко сейчас играть мученика, пытаясь угодить одним и подлизаться к другим. Но давление пропаганды многие не выдерживают, люди боятся, как и артист Миелавс.

«Я не осуждаю, только немного тошно», — заключил Сандрис Точс

 

