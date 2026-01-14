Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
МИД обеспокоен ростом рисков российского вмешательства в осенние парламентские выборы

Редакция PRESS 14 января, 2026 12:03

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Риски внешнего вмешательства в предстоящие выборы в Сейм со стороны России растут, заявил в среду на заседании комиссии по европейским делам Сейма специальный представитель МИД по цифровым вопросам Виктор Макаров.

В среду комиссия заслушала главу представительства Еврокомиссии в Латвии Андриса Кужниекса, который представил стратегию ЕК "Европейский щит демократии", включающую меры по укреплению демократии. Комиссия также обсудила безопасность предстоящих парламентских выборов.

По словам Макарова, было бы очень наивно ожидать, что со стороны России не будет попыток использовать какую-либо уязвимость или "дыру" в латвийских системах. "Вмешательство в выборы начнется не за день и не за три месяца до выборов, возможности будут искать уже сейчас, их искали вчера", - сказал Макаров.

Он отметил, что у брюссельских институтов есть инструменты, которые они могут использовать для помощи в этом вопросе. В частности, есть система раннего предупреждения. Европейский щит демократии также предусматривает создание Европейского центра демократической устойчивости, который будет полезным инструментом, если Латвия присоединится к нему, сказал Макаров.

Что касается общения с крупными цифровыми платформами, то Макаров отметил, что диалог происходит на двух уровнях. На базовом уровне происходит реагирование на конкретные инциденты. Он отметил, что у Латвии есть такие каналы, и, насколько он знает, у нас это получается лучше, чем у молдаван. В сентябре прошлого года парламентские выборы в Молдове были омрачены ложными угрозами взрыва и кибератаками, напомнил он.

Второй уровень - это большой диалог с платформами. "У нас есть стимул, это закон о цифровых услугах, соблюдение которого во всем Европейском союзе (ЕС) является абсолютным условием для реагирования даже на небольшие инциденты", - сказал Макаров.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис сказал, что ожидает от Европейского щита демократии четкого плана действий в случае угрозы выборам.
 

