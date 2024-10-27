МИД Латвии: задержанный в Белоруссии латвийский гражданин будет находиться в СИЗО до суда

Уже сообщалось, что в Белоруссии задержан латвийский гражданин, возможно, Эмиль Асарис, выехавший в Белоруссию на машине.

Эглите пояснила, что следствие по этому делу еще продолжается. По белорусским законам дело должно быть передано в суд в течение двух месяцев с момента задержания.

МИД Латвии получил от белорусских органов подтверждение о задержании латвийского гражданина, а консульский департамент МИД поддерживает контакт с его близкими. Эглите подчеркнула, что лица, задержанные в иностранных государствах, предстают перед судом в той стране, где совершено преступное деяние. Пока неизвестно, на какой день назначено судебное заседание.

Ранее МИД подчеркивал, что возможности Латвии оказать помощь латвийцам в Белоруссии и России весьма ограничены в связи с отсутствием законности в этих странах, обмен информацией происходит очень медленно. Сотрудничество Латвии с Белоруссии в судебных делах сведено к минимуму.

Как отметила Эглите, несмотря на то, что Латвия неоднократно обращалась к населению с призывом не ездить в Белоруссию, поскольку это рискованно, латвийцы продолжают посещать эту страну.