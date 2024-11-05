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Мести не на что: из-за долгов самоуправления содержание улиц в Резекне под угрозой

Редакция PRESS 5 ноября, 2024 13:56

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Повседневное содержание улиц в Резекне может оказаться под угрозой из-за непогашенных долгов самоуправления, сообщила во вторник на заседании комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправлений руководитель временной администрации города Гуна Пуце.

Она отметила, что летом, когда временная администрация приступила к работе, финансовая ситуация в самоуправлении была критической и даже предоставленный государством заем в размере 4 млн евро не спас положение. Финансовая ситуация до сих пор остается нестабильной, так как предоставленный администрации список невыполненных обязательств был неполным.

У самоуправления до сих пор имеется долг перед предприятием "Arčers" за строительство рекреационного центра - его сумма, включая штрафные санкции, составляет около полумиллиона евро. С компанией ведутся переговоры, чтобы распределить платежи и выплачивать долг в следующем году.

В настоящее время под угрозой находится и выполнение основных функций самоуправления, поскольку накопились штрафы за работы по содержанию улиц. Плачевная ситуация в этой сфере вскрылась лишь недавно, и в ответственном за содержание улиц управлении начато служебное расследование. Как сообщила Пуце, другим управлениям поручено подать предложения по пересмотру бюджета и провести оценку закупок и проектов, чтобы перенаправить средства на погашение этих штрафов.

"В целом можно сказать, что существовала практика откладывать решение проблем", - охарактеризовала Пуце стиль руководства в Резекне до роспуска думы.

Как сообщалось, 20 июня Сейм принял закон о роспуске Резекненской думы. В начале июля к работе приступила временная администрация, которая призвана решить финансовые проблемы самоуправления.

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