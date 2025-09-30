Места есть: рижане могут отдать детей в четыре частных садика без доплаты со стороны родителей

На данный момент места доступны в четырех частных детских садах. Детей можно записать в детский сад «Rotaļkāre» по адресу ул. Александра Чака, 124, детский сад «Zelta rasa» по адресу ул. Спулас, 15, детский сад «Bembi» по адресу ул. Берзупес, 5, и детский сад «Augsim» по адресу ул. Базницас, 1-1.

Рижская дума участвует в реализации мероприятия «Услуги по присмотру за детьми» в рамках цели специфической поддержки программы политики сплочения Европейского Союза на 2021–2027 годы «Содействие социальной интеграции людей, подверженных риску бедности или социальной изоляции, включая наиболее нуждающихся и детей».

Проект не покрывает расходы на питание и дополнительное образование по интересам.

Период предоставления услуги для одного ребенка не может быть короче одного года, но не может длится дольше даты - 30 июня 2027 года.

Чтобы записать ребенка, он должен быть зарегистрирован в очереди на место в муниципальном дошкольном образовательном учреждении Риги, а также ребенок и хотя бы один из его родителей должны быть зарегистрированы по месту жительства в Риге.

Проект реализуется с сентября 2024 года по 30 июня 2027 года.