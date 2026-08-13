Он признал необходимость развития новых способов получения энергии и достижения энергетической независимости, однако считает, что этот процесс должен быть сбалансирован с сохранением уникальных природных ландшафтов и культурного наследия. Многие такие места, пока не затронутые индустриализацией, одновременно являются популярными туристическими направлениями.

По словам Пунтулиса, энергетическая независимость государства важна и двигаться к ней необходимо быстро, однако быстро — не значит необдуманно. Проекты следует тщательно оценивать, чтобы они не разрушали традиционный культурный ландшафт Латвии и не создавали угроз культурному наследию.

Сейчас разрабатывается проект правил Кабинета министров «Требования к эксплуатации ветровых электростанций». Национальное управление культурного наследия (NKMP) намерено предложить учитывать в документе вопросы защиты культурного наследия и ландшафта.