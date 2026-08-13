Как сообщила агентству LETA советник министра Агнесе Варпиня, представители организации отметили, что сейчас в Латвии планируется масштабное строительство ветропарков, однако недостаточно внимания уделяется тому, как они изменят ландшафт. В частности, речь идет о появлении ветряных турбин сравнительно близко к исторически значимым культурным и туристическим объектам либо в пределах их визуальной доступности.
Пунтулис подчеркнул, что культурное наследие и характерный латвийский ландшафт являются неотъемлемой частью национальной идентичности и чувства принадлежности. Ландшафту также посвящен отдельный раздел Культурного канона Латвии.
«Для сохранения этих ценностей необходимо учитывать сегодняшнюю реальность, в том числе присутствие ветропарков. Государству следовало бы более ответственно и гораздо продуманнее подходить к включению таких промышленных объектов в окружающую среду и еще тщательнее и шире оценивать влияние ветропарков на то, каким в будущем мы будем видеть особый ландшафт Латвии», — заявил министр культуры.
Он признал необходимость развития новых способов получения энергии и достижения энергетической независимости, однако считает, что этот процесс должен быть сбалансирован с сохранением уникальных природных ландшафтов и культурного наследия. Многие такие места, пока не затронутые индустриализацией, одновременно являются популярными туристическими направлениями.
По словам Пунтулиса, энергетическая независимость государства важна и двигаться к ней необходимо быстро, однако быстро — не значит необдуманно. Проекты следует тщательно оценивать, чтобы они не разрушали традиционный культурный ландшафт Латвии и не создавали угроз культурному наследию.
Сейчас разрабатывается проект правил Кабинета министров «Требования к эксплуатации ветровых электростанций». Национальное управление культурного наследия (NKMP) намерено предложить учитывать в документе вопросы защиты культурного наследия и ландшафта.
Министр также призывает при реализации проектов учитывать План реализации ландшафтной политики на 2024–2027 годы, международные конвенции и рекомендации UNESCO.
Согласно действующему законодательству, NKMP рассматривает проекты строительства ветропарков рядом с объектами культурного наследия. Однако за пределами официальных охранных зон памятников у ведомства сейчас нет правовых оснований ограничивать строительство ветропарков.
При этом установленная законом охранная зона не всегда совпадает с реальной зоной визуального восприятия памятника. В зависимости от местности влияние высоких ветряных турбин может ощущаться на расстоянии нескольких километров. Поэтому необходимые расстояния и другие ограничения за пределами охранных зон должны определяться в процессе территориального планирования и оценки воздействия на окружающую среду, которая должна учитывать влияние проектов на ландшафт, культурное, природное, архитектурное и археологическое наследие.
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