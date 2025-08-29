Мерц: встречи Путина и Зеленского не будет

По словам Мерца, несмотря на достигнутые ранее договоренности между президентом США Дональдом Трампом и Путиным, прямого диалога лидеров Украины и России не ожидается.

Заявление канцлера прозвучало на фоне массированного удара по Киеву в ночь на 28 августа. Российские войска атаковали город ударными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. По данным властей, погибли 19 человек, среди них как минимум четверо детей. Десятки жителей получили ранения. Серьезные разрушения зафиксированы в разных районах столицы, в Дарницком районе ракета разрушила подъезд жилого дома.

В Белом доме также отметили, что лидеры России и Украины пока не готовы к прекращению войны. «Дональд Трамп стремится остановить боевые действия, но необходима готовность Путина и Зеленского», — заявила пресс-секретарь администрации США Кэролайн Левитт.

Перспектива переговоров обсуждается с середины августа. После встречи Трампа и Путина в Анкоридже американский лидер говорил о планах организовать трехсторонний формат с участием Украины. Однако позже он признал, что Москва отвергла идею прямого контакта с Зеленским. Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что встреча возможна только после детальной проработки повестки.

Киев, в свою очередь, возложил ответственность за срыв инициативы на Кремль. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам «в любом формате» и рассчитывает на поддержку партнеров.

Мерц ранее отмечал, что в случае провала дипломатических инициатив Запад будет вынужден рассмотреть новые меры давления против Москвы.