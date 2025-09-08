Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мерц: Украина — «лишь начало» завоевательных планов Путина

© Deutsche Welle 8 сентября, 2025 18:06

Мир

Москва жесточайшим образом разрушила европейскую архитектуру мира, поэтому сейчас стоит задача по построению новой системы безопасности, которая должна просуществовать несколько десятилетий, заявил канцлер ФРГ Мерц.

"Империалистический план" президента РФ Владимира Путина не закончится завоеванием Украины, это "лишь его начало", уверен канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz). "Мы ежедневно и с возрастающей интенсивностью сталкиваемся с гибридными российскими атаками, в том числе, на нашу инфраструктуру", - заявил он в понедельник, 8 сентября, открывая четырехдневную конференцию немецких послов в министерстве иностранных дел в Берлине.

При этом глава немецкого правительства указал на "провокации Москвы в Северном и Балтийском морях", а также на российский удар по Киеву, в результате которого было повреждено здание представительства ЕС. Это свидетельствует о том, что Москва "жесточайшим образом" разрушила "основанный на правилах порядок, европейскую архитектуру мира".

По его словам, перед Германией "стоят исторические задачи" по "построению новой архитектуры безопасности, которая должна просуществовать несколько десятилетий". "То, что мы называем либеральным мировым порядком, находится под давлением со многих сторон, в том числе внутри политического Запада", - пояснил Мерц и заявил о "новом конфликте между либеральными демократиями и осью автократий".

Федеральный канцлер также выразил уверенность в том, что отношения ФРГ с Соединенными Штатами и Китаем в ближайшие годы существенно изменятся. "США пересматривают свои интересы, и это началось не в последние дни. Поэтому мы в Европе также должны скорректировать свои интересы, без ложной ностальгии", - считает он. Вместе с тем США останутся важнейшим партнером, и европейцы по-прежнему будут стремиться к тесному сотрудничеству и координации с ними, но "это партнерство будет все менее само собой разумеющимся", отметил Мерц.

Одновременно политик указал, что в связи с вызывающей споры тарифной политикой президента США Дональда Трампа необходимо работать над новой торговой системой. Всемирная торговая организация (ВТО) на данный момент неэффективна и больше не выполняет свои задачи. "Теперь нам нужно проявить креативность и приложить усилия для разработки новой системы правил торговой политики и партнерств", - констатировал он.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

