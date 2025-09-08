Мерц: Украина — «лишь начало» завоевательных планов Путина

"Империалистический план" президента РФ Владимира Путина не закончится завоеванием Украины, это "лишь его начало", уверен канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz). "Мы ежедневно и с возрастающей интенсивностью сталкиваемся с гибридными российскими атаками, в том числе, на нашу инфраструктуру", - заявил он в понедельник, 8 сентября, открывая четырехдневную конференцию немецких послов в министерстве иностранных дел в Берлине.

При этом глава немецкого правительства указал на "провокации Москвы в Северном и Балтийском морях", а также на российский удар по Киеву, в результате которого было повреждено здание представительства ЕС. Это свидетельствует о том, что Москва "жесточайшим образом" разрушила "основанный на правилах порядок, европейскую архитектуру мира".

По его словам, перед Германией "стоят исторические задачи" по "построению новой архитектуры безопасности, которая должна просуществовать несколько десятилетий". "То, что мы называем либеральным мировым порядком, находится под давлением со многих сторон, в том числе внутри политического Запада", - пояснил Мерц и заявил о "новом конфликте между либеральными демократиями и осью автократий".

Федеральный канцлер также выразил уверенность в том, что отношения ФРГ с Соединенными Штатами и Китаем в ближайшие годы существенно изменятся. "США пересматривают свои интересы, и это началось не в последние дни. Поэтому мы в Европе также должны скорректировать свои интересы, без ложной ностальгии", - считает он. Вместе с тем США останутся важнейшим партнером, и европейцы по-прежнему будут стремиться к тесному сотрудничеству и координации с ними, но "это партнерство будет все менее само собой разумеющимся", отметил Мерц.

Одновременно политик указал, что в связи с вызывающей споры тарифной политикой президента США Дональда Трампа необходимо работать над новой торговой системой. Всемирная торговая организация (ВТО) на данный момент неэффективна и больше не выполняет свои задачи. "Теперь нам нужно проявить креативность и приложить усилия для разработки новой системы правил торговой политики и партнерств", - констатировал он.