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Мерц: Больше нет ограничений на дальность оружия для Украины

© Deutsche Welle 26 мая, 2025 17:40

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Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия, объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он назвал это решающим фактором для Украины, сообщает Deutsche Welle.

Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в понедельник, 26 мая. "Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев тоже нет", - сказал он на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.

По словам Мерца, это означает, что Украина теперь может обороняться, в том числе нанося удары по военным объектам на территории России. "До недавнего времени, за очень немногими исключениями, она не могла этого делать. Теперь она может", - сказал глава германского правительства, отметив, что это имеет "решающее значение" для качества ведения войны Украиной.

Мерц подтвердил, что Германия "сделает все возможное", чтобы продолжить оказывать поддержку Украине. В частности поэтому, рассказал канцлер, он недавно приезжал в Киев вместе с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском в рамках "коалиции желающих".

 

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«Если он хочет присоединить Канаду, то позволит и России завоевать Латвию»: Титавс о политике Трампа

Важно 20:50

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"Если он позволяет себе говорить, что хочет завоевать Канаду или Гренландию, то в зеркальном отражении это означает, что он позволит завоевать Латвию», – так политический обозреватель Дан Титавс прокомментировал резкие заявления президента Дональда Трампа по поводу соседних с США стран и территорий. Высказывание прозвучало в эфире телеканала TV24.

"Если он позволяет себе говорить, что хочет завоевать Канаду или Гренландию, то в зеркальном отражении это означает, что он позволит завоевать Латвию», – так политический обозреватель Дан Титавс прокомментировал резкие заявления президента Дональда Трампа по поводу соседних с США стран и территорий. Высказывание прозвучало в эфире телеканала TV24.

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Купил билет, а планы изменились – как вернуть деньги за несостоявшийся проезд?

Важно 20:33

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Наш читатель Евгений написал, что купил билет на автобус до Лудзы, но в результате поехать не смог – его планы изменились. Билет стоил почти 7 евро, поэтому он решил вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, но оказалось, что это невозможно сделать - простейшая операция вылилась в целую эпопею, в итоге билет так никто и не аннулировал и деньги не вернул:

Наш читатель Евгений написал, что купил билет на автобус до Лудзы, но в результате поехать не смог – его планы изменились. Билет стоил почти 7 евро, поэтому он решил вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, но оказалось, что это невозможно сделать - простейшая операция вылилась в целую эпопею, в итоге билет так никто и не аннулировал и деньги не вернул:

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С карточки могут снимать деньги так, что сразу и не заметишь: новые методы мошенников

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Выборы: как проголосовать, если состояние здоровья не позволяет выйти из дома

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Новости Латвии 0 комментариев

Избиратели, которым по состоянию здоровья затруднительно лично посетить избирательный участок, могут проголосовать на выборах самоуправлений по месту пребывания. Центральная избирательная комиссия напоминает, что такая возможность предусмотрена законом и реализуется по письменному заявлению.

Избиратели, которым по состоянию здоровья затруднительно лично посетить избирательный участок, могут проголосовать на выборах самоуправлений по месту пребывания. Центральная избирательная комиссия напоминает, что такая возможность предусмотрена законом и реализуется по письменному заявлению.

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Встать и пойти на выборы — это тоже часть Сопротивления: полковник Тутинс

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Участие в выборах в местные органы власти и принятие осознанных решений является частью сопротивления, в понедельник на панельной дискуссии о способности Латвии к сопротивлению в современной геополитической ситуации признал начальник Департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) Марис Тутинс.

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Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение заблокировать доступ еще к девяти веб-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в заявлении официальной газеты «Latvijas Vēstnesis».

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