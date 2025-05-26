Мерц: Больше нет ограничений на дальность оружия для Украины

Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в понедельник, 26 мая. "Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев тоже нет", - сказал он на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.

По словам Мерца, это означает, что Украина теперь может обороняться, в том числе нанося удары по военным объектам на территории России. "До недавнего времени, за очень немногими исключениями, она не могла этого делать. Теперь она может", - сказал глава германского правительства, отметив, что это имеет "решающее значение" для качества ведения войны Украиной.

Мерц подтвердил, что Германия "сделает все возможное", чтобы продолжить оказывать поддержку Украине. В частности поэтому, рассказал канцлер, он недавно приезжал в Киев вместе с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском в рамках "коалиции желающих".